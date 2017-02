OM rolt crimineel netwerk Limburgse jongeren op

Het Limburgse Openbaar Ministerie heeft een crimineel netwerk opgerold van 75 jongeren. Het gaat om jongeren die nog op school zitten en “gingen voor het snelle geld”, zo bleek donderdag tijdens een persconferentie van de gemeente en het OM in Brunssum.

Dat snelle geld werd volgens het OM verdiend door mee te werken aan onder meer ramkraken, roofovervallen, witwassen en autodiefstallen. De jongeren waren al jaren in beeld bij politie en justitie, maar alles viel op zijn plek toen vorige maand negentien verdachten werden opgepakt voor soortgelijke delicten. Nu blijkt dat zij de top van deze criminele organisatie zijn, zo legt een woordvoerder van het OM uit:

“Je moet het zien als een piramide waarin drie groepen te herkennen zijn. De eerste groep zijn de jongeren die verzuimen naar school te gaan en zo nu en dan in aanraking komen met het plegen van strafbare feiten. De jongeren die zich in de tweede groep begeven, plegen strafbare feiten. De derde groep - zij die zich in de top van de piramide bevinden - zijn de negentien jongeren die in januari zijn opgepakt.”

Van die negentien verdachten zitten er momenteel nog elf in voorarrest, de overige acht zijn op vrije voeten gesteld maar zijn nog wel verdacht. De meeste verdachten maken deel uit van één familie en van vriendenclubs.

Samenhang

Dat er eerder nog geen verband werd gezien in de diverse zaken, kwam omdat tot nog toe alle zaken individueel behandeld werden. Dat is nu anders volgens het OM. Er blijkt een samenhang te bestaan in een strak gestructureerde organisatie waarbij mensen ook bedreigd werden om mee te doen. Wie aangehouden wordt, zwijgt in alle talen voor politie en rechter, aldus het OM.

Om te voorkomen dat in de toekomst jongeren ten prooi vallen aan dergelijke bendes, zijn er tien organisaties begonnen met een project om jongeren te beschermen. Ook moeten scholen contact opnemen met de organisaties als jongeren opeens met dure spullen rondlopen.