Een brug te smal

Rijden en stilstaan

De auto is onze beste vriend. Veruit de meeste kilometers worden per auto afgelegd. Toch staan we vaak in de file. Er is de afgelopen kabinetsperiode ruim zevenhonderd kilometer aan extra rijstroken bij gekomen. Is dat genoeg? Beantwoordt de wegcapaciteit de vraag naar mobiliteit? Of valt gans het raderwerk stil als delen van de routes niet beschikbaar zijn, zoals bij de Merwedebrug eind vorig jaar, door een acute afsluiting van ruim twee maanden voor bussen en vrachtwagens? Is het wegennet, kortom, robuust genoeg?

Vanaf begin oktober mocht zwaar verkeer de brug niet meer over, nadat er haarscheurtjes waren ontdekt. De stalen draagbalken aan de onderkant vertoonden tekenen van overbelasting. Een woud aan borden ten noorden en ten zuiden van de brug moest met name vrachtwagenchauffeurs attenderen op het verbod, en op de ingestelde omleidingsroutes. De eerste weken stonden er lange files, als gevolg van de controles op veelal buitenlandse truckers die zich niet aan het verbod hielden en toch de brug over wilden steken.

Rijkswaterstaat besloot tot een versnelde reparatie. Er werden pontons aangevoerd, van waaruit steigers werden gebouwd die onder de brug werden bevestigd, om daar de verbindingen te versterken met stalen platen.

De echte sjouwers

Steigerbouwers en ander gecontracteerd personeel werkten in ploegendienst. Zo te zien met plezier, zoals op de bovenste foto met Patrick Flips (links) en Mike Berkhout, en, op de onderste foto, een groep gecontracteerde medewerkers die na hun ploegendienst met een veerdienst naar de wal bij Gorinchem worden gevaren.

11 miljoen kilometerminuten De files zijn vanaf 2000 fors toegenomen, vooral doordat er meer verkeer kwam. Vanaf 2008 daalde het fileleed door de aanleg van spitsstroken en door de economische crisis. Sinds eind 2014 is de filezwaarte weer aan het stijgen, vooral in de Randstad; halverwege vorig jaar telde Rijkswaterstaat elf miljoen kilometerminuten, dat wil zeggen elke minuut dat er één kilometer file staat.

De klimaatkamer

Op het werkeiland was ook een klimaatkamer ingericht, waar medewerkers voortdurend de luchtkwaliteit peilden. Gasmeetdeskundige Jos van Oosterum heeft op zijn computerscherm zicht op camerabeelden van de werkzaamheden. Geen overbodige luxe; kort na het begin van de hersteloperatie raakten een aantal werkers tegelijk duizelig. Oorzaak waren vermoedelijk de dampen van de oude dieselgeneratoren die aanvankelijk op de pontons werden gebruikt. De dampen bleven bij windstil weer onder de brug hangen.

11.000 km per persoon Gemiddeld verplaatsen Nederlanders zich drie keer per dag. We leggen binnen de eigen landsgrenzen jaarlijks een kleine elfduizend kilometer per persoon af. Verreweg de meeste kilometers leggen we af per auto, als bestuurder of, steeds minder, als passagier.

Ingehuurde verkeersregelaars maakten overuren, veelal in kou en regen. Elf uur werken per dag was geen uitzondering, zoals hier, op een rotonde onderaan de afrit Avelingen even ten noorden van de brug, waar truckers die de waarschuwingsborden hadden gemist of genegeerd, naar de juiste route werden geleid.

Gedupeerd verkeer

Op een parkeerplaats ten zuiden van de Merwedebrug treffen we de gedupeerden van de hersteloperatie. Een Roemeense trucker wordt door de politie op de bon geslingerd; hij heeft stoptekens genegeerd en is de brug overgestoken, en krijgt een boete van negentig euro.

We treffen er ook Arina van der Ward met koffiebeker achter het stuur van haar taxibusje dat heen en weer rijdt over de brug, ter vervanging van grotere bussen die net als de vrachtwagens door het verbod zijn getroffen. Eén van de passagiers van de kleine taxibusjes is Ruchita Biesheuvel; zij kwam veelal te laat op school doordat ze moest wachten tot taxibusjes vol genoeg waren om te gaan rijden. Busschauffeur Demelze Goossens zat ook noodgedwongen stil achter het stuur; zij kon met haar bus niet over de brug naar Utrecht, maar moest zich wel aan de normale dienstregeling houden. Wachtende buschauffeurs en passagiers konden zich wel te goed doen aan een gratis kopje koffie bij een ondernemer gespecialiseerd in ‘coffee on wheels’, normaliter te vinden bij evenementen, nu ingehuurd door vervoersbedrijf Arriva.