Kamer tegen verplichte opname verwarde patiënten

Terwijl donderdag in de Tweede Kamer het wetsvoorstel Verplichte ggz van minister Schippers (VVD, Volksgezondheid) nog besproken moet worden, is een meerderheid van de Kamerleden al op voorhand tegen de maatregel die verplichte kortstondige opname in een psychiatrische instelling gemakkelijker moet maken. Regeringspartij PvdA steunt een amendement van de SP tegen de observatiemaatregel.

Het amendement, dat is ingediend door SP-Kamerlid Renske Leijten, is ondertekend door Kamerleden van GroenLinks, PVV, ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren en PvdA-Kamerlid Grace Tanamal. Haar partijcollega Lea Bouwmeester twitterde donderdagochtend dat “mensen met een psychisch ziektebeeld onze steun verdienen”, en liet daarbij weten het SP-voorstel te steunen.

‘Semi-straf’

De observatiemaatregel, onderdeel van het veel grotere wetsvoorstel, zou het mogelijk maken een patiënt van wie het “ernstige vermoeden” bestaat dat de “stoornis ernstig nadeel” veroorzaakt tot drie dagen onvrijwillig opgenomen kan worden, zonder dat er behandeling plaatsvindt. Op die manier zouden patiënten tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. Een burgemeester zou die beslissing kunnen nemen.

Volgens het amendement biedt de observatiemaatregel onvoldoende juridische bescherming voor de patiënten. Daarnaast zou het moeilijk zijn om objectief te kunnen beoordelen of een patiënt voor verplichte opname in aanmerking komt. Kamerlid Leijten laat op Twitter weten dat gedwongen opname onder goede voorwaarden wel mogelijk moet zijn.

Eerder deze week uitten vier ggz-verenigingen ook al kritiek op de maatregel. Zij noemden de observatiewet een “ernstige inbreuk op iemands fundamentele recht op vrijheid en zelfbeschikking”. De ggz-verenigingen zijn bang voor “willekeurige detentie” en vrezen dat psychiatrische instellingen worden ingezet om “semi-straffen” uit te delen.