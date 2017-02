Lagere winststijging Shell dan verwacht

Shell heeft de winst afgelopen jaar weten te verhogen, vooral door activiteiten te verkopen en dankzij een fors hogere productie. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarcijfers van de Nederlands-Britse oliemaatschappij. De toename was wel veel minder sterk dan analisten hadden verwacht. Het concern verdiende 7,2 miljard dollar (6,7 miljard euro), 37 procent minder dan de 11,4 miljard (10,6 miljard euro) in 2015.

De winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten nam met 14 procent toe, naar 1,8 miljard dollar (1,7 miljard euro). De verwachting van analisten lag gemiddeld op 1 miljard dollar hoger.

Shell boekte verlies op het oppompen en produceren van olie. Het kostte het concern 2,7 miljard dollar in 2016, een half miljard meer nog dan een jaar eerder. De raffinage en chemie leverde Shell wel zwarte cijfers op, die brachten 7,2 miljard op, een afname van 2,7 miljard dollar. Ook op gas werd winst gemaakt: 3,7 miljard dollar.

Verkoop bezittingen

Shell maakte dinsdag bekend voor 3,5 miljard euro aan bezittingen voor de Britse Noordzeekust te verkopen aan oliebedrijf Chrysaor. De deal is nog afhankelijk van de goedkeuring van de autoriteiten en wordt naar verwachting in de tweede helft van 2017 afgerond. Er gaan circa vierhonderd medewerkers over van Shell naar Chrysaor.

De verkoop is onderdeel van een groter plan van het Nederlands-Britse Shell om voor eind 2018 in totaal 30 miljard aan bezittingen te hebben verkocht. Dit om de schuldenpositie te verbeteren na de aankoop van het Britse gasbedrijf BG voor 50 miljard dollar (ongeveer 47 miljard euro).

NRC-redacteur Renée Postma schreef over de verkoop van velden: