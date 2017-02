Kopstuk mocromaffia uitgeleverd aan Nederland voor moordpoging

Een Ierse rechter heeft donderdagmiddag besloten dat een kopstuk van de mocromaffia mag worden uitgeleverd aan Nederland. Het gaat om de 36-jarige Marokkaanse-Nederlander Naoufal F. Hij wordt beschuldigd van organiseren van de mislukte liquidatie op Pjotr R. in Diemen eind 2015. Tijdens de behandeling van zijn zaak vorige week in Dublin, waar hij al sinds april 2016 vast zit, keek Naoufal F. veelal stilzwijgend voor zich uit. Toen de moordpoging op Pjotr R. ter sprake kwam, maakte hij enkele opmerkingen alvorens hij tot stilte werd gemaand door zijn Ierse advocaten.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de rol van Naoufal F. bij de mislukte liquidatie staat niet op zich. Het Openbaar Ministerie doet al enkele jaren grootschalig onderzoek naar een aantal kopstukken uit de zogenoemde mocromaffia. Die onderzoeken zijn gestart na een serie gewelddadige liquidaties, soms op klaarlichte dag, waarbij ook een aantal onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Het vermoeden bestaat dat die liquidaties voortkomen uit conflicten over cocaïnesmokkel.

Gwenette Martha

In het voorjaar van 2014 startte de Nationale Recherche onder leiding van het Landelijk Parket een onderzoek naar een van de vermeende leiders van de mocromaffia: de Antiliaanse beroepscrimineel Gwenette Martha. Enkele weken na de start van dit onderzoek in mei werd Martha doodgeschoten.

Het onderzoeksteam is doorgegaan om te zien wie er achter de gewelddadige dood van Martha zaten en waarom hij is vermoord. De recherche kwam op basis van bewijsmateriaal terecht in België waar een onderzoek liep naar mogelijk corrupt contact van Martha in de haven van Antwerpen. Het hele project is in de zomer van 2014 stilgelegd stilgelegd omdat het rechercheteam nodig was voor het onderzoek naar het neerschieten van MH17 boven Oekraïne.

Na de dood van Martha zijn nog een aantal kopstukken uit de mocromaffia vermoord. In de onderzoeken naar die liquidaties kwam Naoufal F. regelmatig bovendrijven als een van de mogelijke organisatoren of uitvoerders van deze onderwereldmoorden, zo bevestigen insiders die dit dossier goed kennen. Een van de zaken betreft de moord van Samir Bouyakrichan die in augustus 2014 werd geliquideerd in Spanje.

Uit veiligheidsbeelden van de schietpartij blijkt dat Naoufal F. aanwezig was op het moment van de liquidatie. Volgens bronnen in de onderwereld - waar Naoufal F. bekendstaat als „een popper”, iemand die liquidaties pleegt of organiseert – wist Naoufal F. dat het slachtoffer zou worden doodgeschoten. In de onderwereld wordt Naoufal F. ook in verband gebracht met de moorden van Lucas Boom, die in het voorjaar van 2015 voor een basisschool in Zaandam werd doodgeschoten, en met de moord van Nabil Amzieb, wiens hoofd in de lente van 2016 werd gevonden voor een waterpijpcafé in Amsterdam.

Mislukte moord

De grote vraag is of Naoufal F. bij die moorden betrokken is. Politie en justitie hopen in de lopende onderzoeken ook te achterhalen of dat zo is en met wie Naoufal F. heeft samengewerkt.

In het onderzoek naar mislukte moord in Diemen is Naoufal F. voor het eerst in staat van beschuldiging gesteld. De schutters, die al in beeld waren bij de politie, werden binnen 24 uur naar de liquidatie aangehouden. Nadat de politie erin slaagde om speciaal beveiligde PGP-telefoons van de aangehouden schutters te kraken, kwam Naoufal F. in beeld als de vermoedelijke organisator van de moordaanslag. Inez Weski, de advocaat van F., heeft eerder gesteld dat er geen hard bewijs bestaat voor de betrokkenheid van haar cliënt bij de moordpoging op Pjotr R. Ook voor zijn rol als uitvoerder of organisator van andere onderwereldmoorden in volgens Weski geen bewijs. Gistermiddag was zij niet beschikbaar voor commentaar.