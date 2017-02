In de VS bereiden superrijken zich voor op het einde der tijden

Doomsday preppers. Dat zijn toch doorgaans twijfelachtige types die zich - getooid met aluminium hoed - voorbereiden op een naderende eindtijd? Dat zijn toch doemdenkende fantasten, die kilo’s blikvoedsel inslaan om de plotselinge apocalyps te kunnen overleven?

Klopt. Zo luidt het stereotype beeld van de prepper. Maar in de Verenigde Staten is iets merkwaardigs aan de hand, beschrijft journalist Evan Osnos in een fascinerende longread in The New Yorker. De Doomsday preppers in de VS zijn in toenemende mate geen willekeurige gekkies. Nee, het zijn CEO’s van Silicon Valley-giganten, hedgefondsmanagers, oostkustmiljardairen. De allerrijksten.

En die superrijken zijn bang. Of ten minste, een deel van die Amerikaanse superrijken (volgens de medeoprichter van LinkedIn gaat het om “meer dan 50 procent” van de Silicon Valley-miljardairs). Zij vrezen dat binnen afzienbare tijd de Amerikaanse beschaving zal instorten. Denk aan een komeet die plotseling inslaat, een grootschalige cyberaanval die het leven in de VS platlegt, een algehele opstand van het volk - op wat voor manier dan ook.

Geen lenzen bij de apocalyps

Om zichzelf, hun familie en eventuele vrienden te kunnen redden, gaan deze multimiljonairs behoorlijk ver, noteert journalist Osnos. Eén van de mensen die hij interviewt is Steve Huffman, mede-oprichter en directeur van Reddit. Huffman heeft onlangs zijn ogen laten laseren. Want als de wereld in brand staat, gaat het volgens hem nog moeilijk worden aan lenzen te komen. Ook denkt hij eraan een motor te kopen. In de natuurrampfilm Deep Impact zag hij hoe de wegen vast komen te staan als iedereen probeert te vluchten. Met een motor kom je er zo doorheen.

CNN sprak met Larry Hall, die ook in het stuk voorkomt. Hij heeft een atoomsilo uit het Koude Oorlog-tijdperk omgebouwd tot woonbunker met onder andere een bowlingbaan, supermarkt en dokterspraktijk. Appartementen zijn te koop voor 3 miljoen dollar (2,8 miljoen euro). Ze zijn allemaal uitverkocht.



Osnos van The New Yorker duikt diep in de wereld van de rijke preppers. Hij beschrijft hoe ze hun voorbereidingen bespreken in privéfacebookgroepen (‘wat voor gasmaskers te gebruiken?’). Sommigen hebben helikopters klaarstaan om te kunnen wegvluchten als de instorting van de maatschappij eminent is (‘Maar wie bestuurt dan de helikopter? De piloot. Maar moet de familie van de piloot dan ook mee? Daar is wellicht geen plaats voor’). Ook zijn er multimiljonairs die land kopen in Nieuw-Zeeland - of op andere afgelegen plekken - om de mogelijkheid te hebben daar onder te duiken.

Groeiende kloof arm en rijk

Waar komt de obsessie van deze rijke Amerikanen met een naderend einde van de beschaving vandaan? Een van de dingen die in het stuk naar voren komt, is de groeiende kloof tussen arm en rijk - en de sociale onrust die daardoor ontstaat. Internationaal gezien is die kloof bijna nergens zo groot als in de VS. Sommige Amerikaanse multimiljonairs vrezen dat het volk dit niet langer pikt en in opstand zal komen. Dus dan maar beter om een helikopter op stationair klaar te hebben staan.

In november heeft de Doomsday angst een nieuwe impuls gegekregen. Met Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten, noteert Osnos, vrezen sommige multimiljonairs nog meer voor de afbraak van de instituties die het land nu nog bijeenhouden. Journalist Osno laat een hedgefondsmanager aan het woord die onlangs twee huizen heeft gekocht in Nieuw-Zeeland.

“Dit gaat niet langer over een handjevol freaks die zich zorgen maken over het einde van de wereld.”

Dan, lachend: “Tenzij ik natuurlijk ook een van die freaks ben.”