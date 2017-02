Help de Chilenen de bosbrand door

In 2016 was er sprake van flinke eb in de Chileense wijnplas die een min van 21 procent noteerde. Afgelopen jaar was het weer door El Niño de boosdoener. Dit jaar dreigt er een deel van de oogst letterlijk in rook op te gaan. Oorzaak zijn de bosbranden die momenteel het zuiden van het land teisteren, de grootste in zeker vijftig jaar. Op het moment van schrijven is het sein ‘brandmeester’ nog steeds niet gegeven.

Diverse producenten vrezen de indirecte schade aan hun gewassen. Druiven die zijn blootgesteld aan rook zijn vaak ongeschikt om nog wijn van te maken. Bovendien zijn er al verschillende wijngaarden in vlammen opgegaan. Vooral de vallei van Maule is zwaar getroffen. Dat is de wijnregio die bekend staat als de toegangspoort tot het zuiden, tevens middelpunt van belangstelling van de Chileense natuurwijnbeweging. Niet in de laatste plaats vanwege de daar nog ruimschoots aanwezige oude stokken en oude druivenrassen. Er worden opwindende resultaten geboekt met cinsault, malbec, muscat en zelfs met saaipiet país. En carignan is er de held. Maar het vuur heeft daar geen boodschap aan. De meest recente berichten melden dat er in Maule al ruim honderd wijngaarden aan het vuur ten prooi zijn gevallen. Daaronder verschillende met wijnstokken van 120 en 150 jaar oud.

Inmiddels is in Chili de noodtoestand afgekondigd. Maar ook wij hoeven niet werkeloos toe te zien. In plaats van eenmalig ‘brandalarm’ te sms-en naar telefoonnummer 4333 kan de wijnliefhebber hier een donatie in de glasbak doen. Neem daarvoor een fles De Martino 2013 ‘Vigno’, Old Vine Carignan uit Maule maar niet eerder dan dat u deze tot op de laatste druppel heeft leeggedronken.

Geweldig rood uit het voor Maule uitstekende wijnjaar 2013. Gemaakt door een vooraanstaande producent die voorouderlijke technieken en experimenten met amfora-rijping en andersoortig eiken niet schuwt. Biologisch geproduceerd.

En afkomstig van zestig jaar oude stokken waarvan de druivensap voor de verandering nu eens niet op Frans of Amerikaans maar op Oostenrijks eiken heeft gerijpt.

Perfecte wijn voor als u straks de winterbarbecue aansteekt. Houdt u voor de zekerheid wel een emmertje water bij de hand?