Geraakt door zeven kogels, maar Pjotr leeft nog

TAK-TAK-TAK-TAK-TAK. Het typische geluid van een kalasjnikov vult de stille donderdagmiddag in Diemen-Noord als Pjotr R. de Opel Antara van zijn moeder probeert te starten. Zo’n tien meter schuin achter hem staat een man te schieten, die vlak daarvoor uit een grijze Volkswagen is gesprongen. De kogels snijden door het plaatstaal van de auto en raken Pjotr in zijn rug. Om weg te komen ramt hij de Opel in een waas de stoep op voor het flatgebouw waar zijn moeder woont.

Na twintig meter stuurt Pjotr links om het flatgebouw heen in de richting van een sloot die verscholen ligt achter een haag van een meter hoog. Achter hem heeft zich een tweede schutter gemeld. Ze rennen achter Pjotr aan, kalasjnikovs in de aanslag.

De 45-jarige Pjotr R. is een geboren Amsterdammer die bijna 25 jaar geleden in het milieu werd geïntroduceerd door Jan Femer. Pjotr leerde deze legendarische hasj-handelaar begin jaren negentig kennen in het café. De gewelddadige dood van Femer in 2000 was voor Pjotr een harde kennismaking met de risico’s van een leven in de misdaad. Toch kon hij de verlokkingen van het criminele milieu niet weerstaan.

In het kielzog van een aantal bekende criminele kopstukken is Pjotr R. uitgegroeid tot een vaste waarde in het Amsterdamse milieu. In 2008 is hij zelf vervolgd op verdenking van voorbereiding van een liquidatie maar uiteindelijk alleen veroordeeld voor het bezit van een kalasjnikov. Vragen van de politie liet hij steevast onbeantwoord in de periode dat hij vastzat. „Pjotr R. is een harde”, zeggen ze in de onderwereld.

Die donderdag heeft Pjotr ’s ochtends zijn moeder opgehaald in Diemen voor een afspraak bij de dokter in Volendam. Rond een uur of twaalf zijn ze teruggekomen. Na een kop koffie loopt Pjotr rond 12.30 uur zorgeloos naar de auto die geparkeerd staat voor de flat aan het Fregat. Wat Pjotr niet weet is dat een groep criminelen hem al dagen volgt. Ze weten dat hij rondrijdt in de auto van zijn moeder en hebben er een baken onder geplaatst om Pjotr op afstand te kunnen volgen.

Mocromaffia

Pjotr maakt deel uit van criminele groeperingen die in opsporingskringen worden aangeduid met ‘De Hollandse netwerken’. Het zijn groepen voornamelijk autochtone criminelen, in de jaren zeventig begonnen met de smokkel van hasj, later volgden xtc en cocaïne. De afgelopen jaren zijn veel conflicten ontstaan rond de cocaïnehandel en dat heeft geleid tot veel geweld in de onderwereld waarbij opmerkelijk veel criminelen van Nederlands-Marokkaanse origine bij zijn betrokken.

Het lijkt erop dat Pjotr R. door dat conflict is ingehaald. De vermoedelijke organisator van de moordaanslag is volgens het Openbaar Ministerie een van de kopstukken van de mocro-maffia: Naoufal ‘Noffel’ F. Donderdagmiddag besliste een Ierse rechter dat Noffel wordt uitgeleverd aan Nederland voor deze zaak. Wie is deze 36-jarige Marokkaanse-Nederlander en waarom wil hij Pjotr R. dood?

34 kogels

TAK-TAK-TAK-TAK-TAK. De twee schutters zitten Pjotr op de hielen als hij met hoge snelheid dwars door de haag rijdt naar de sloot die achter de flat loopt. Hij weet op het gras nog een bocht naar links te maken maar verliest daarna controle over de auto. De Opel Antara komt op de slootkant tot stilstand en helt zwaar over.

De twee in het zwart geklede mannen naderen al schietend de auto, ze vuren in korte tijd zeker 34 kogels af. Pjotr duikt intuïtief het water in door het raam aan de passagierszijde dat is verbrijzeld. Nadat het schieten is opgehouden, wordt hij door een omstander op de kant geholpen. Pjotr R. wordt met zeven kogelwonden in maagstreek, lies en rug naar het ziekenhuis gebracht. Het is 5 november 2015.

De politie krijgt omstreeks 12.37 uur de eerste melding van de schietpartij in Diemen. Getuigen vertellen dat de schutters zijn weggereden in een grijze Volkswagen Golf met een kenteken dat eindigt op TH. Het is de auto die Pjotr met piepende banden had horen aankomen toen hij in de Opel van zijn moeder stapte.

Het blijkt een gouden tip. De politie houdt de Golf namelijk al een tijd in de gaten, net als de drie mannen de eerder die dag nog met de gestolen auto zijn gezien. Het zijn Atif M., Qio C. en Karim S., huursoldaten uit het leger van de onderwereld. Anderhalf uur later wordt de gestolen Golf teruggevonden in een parkeergarage en begint de politie een jacht op de schutters.

Aan het begin van de avond ziet de politie vier mannen in de richting van een parkeergarage lopen aan de Leusdenhof in Amsterdam Zuid-Oost. Een van hen gaat de garage in om de donkergrijze Volkswagen Golf op te halen die zijn drie vrienden daar eerder op de dag hebben geparkeerd. Het is Alejandro P., hij draagt een capuchon over zijn deels bedekte gezicht. Als hij vlakbij de Volkswagen is, ziet Alejandro agenten zitten en rent hij hard weg. Tevergeefs, hij wordt aangehouden.



Een beeldreconstructie van de moordaanslag op Pjotr R. (door Aloys Oosterwijk):

Pjotr R. loopt vlak voor de aanslag naar zijn auto. Aloys Oosterwijk Twee mannen beginnen te schieten als R. zijn auto start. Pjotr R. vlucht via de stoep naar de achterkant van de flat. Pjotr R. overleeft de aanslag omdat hij vanuit zijn auto in de sloot weet te duiken.

Fiat 500

De drie ‘matties’ van Alejandro weten te ontkomen. Het zijn Atif , Qio en Karim. De drie zijn na de moordaanslag in Diemen met de Volkswagen naar de Leusdenhof geracet. De auto moest daar in brand worden gestoken om eventuele sporen te vernietigen, maar dat plan liep in het honderd. Als ze Alejandro laten zien waar de auto staat, lopen ze in een politiefuik.

Atif en Karim zetten hun vlucht voort in een Fiat 500, die al een tijd in de gaten wordt gehouden en door de politie is geprepareerd met afluisterapparatuur. Ze maken zich zorgen, zo blijkt. Zal de gearresteerde Alejandro wel zijn „bek dichthouden”? Ook zijn ze bang dat Pjotr R. de aanslag heeft overleefd. „Die man heeft echt gewoon kanker geluk gehad.”

Niet hoorbaar voor de politie is dat Atif veelvuldig contact heeft met een dan nog onbekende man via een speciaal beveiligde Blackberry. De onbekende man, hij maakt gebruikt van het alias Buik, is boos. „Hoe vaak heb ik niet gezegd om niet met zijn allen te gaan”, zegt hij nadat Atif heeft uitgelegd waarom naar de garage aan de Leusdenhof waren gegaan. „En waarom heb je de waggie niet gevlamd in de garage?”, vraagt hij. „Waarom niet gefikt meteen?”

‘Buik’ houdt Atif verantwoordelijk voor de situatie. „Jullie zijn één”, zo sms’t hij via de beveiligde telefoon aan Atif, „maar jij bent verantwoordelijk.” Atif laat het over zich heenkomen en antwoordt Buik: het belangrijkste is dat „die kk hond dede gaat”. Als Pjotr maar dood gaat.

Als de politie later die avond Atif en zijn metgezellen Karim en Qio aanhoudt, worden naast wapens en geld ook de speciale PGP-telefoons gevonden waarmee ze die hele dag hebben gecommuniceerd. De telefoons worden in de zomer van 2016 gekraakt door forensisch specialisten van het NFI en de informatie die dat oplevert is zeer belastend. Grote vraag voor de politie op dat moment: wie gaat er schuil achter het alias Buik en is hij de opdrachtgever van de mislukte moordaanslag?

Ierland

Op spierwitte leren Nikes met extra hoge ‘Air’-zolen wandelt Naoufal F. een zaal binnen op de zesde verdieping van het Court of Criminal Justice in Dublin. Vandaag, vrijdag 27 januari 2017, behandelt rechter Aileen Donnelly het verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie om Naoufal F. uit te leveren.

Volgens justitie gaat hij schuil achter het alias Buik en is hij degene die de drie schutters onderuit de zak gaf na de mislukte liquidatie. De bijnaam past bij het gedrongen zware lijf van Noffel, dat goed zichtbaar wordt als hij zijn zwarte Canadian Goose-jas uittrekt.

Vanaf een houten bankje zit Noffel veelal stilletjes voor zich uit te kijken terwijl advocaten argumenten uitwisselen over zijn uitlevering. Een enkele keer fronst hij en raken zijn volle lange wenkbrauwen elkaar bijna op zijn verder volledig kale hoofd.

In de onderwereld wordt Noffel omschreven als „een popper”, een geweldsman die betrokken zou zijn bij liquidaties. In een psychologische rapportage die in 2002 is uitgevoerd nadat Noffel een man met grof geweld had overvallen, wordt hij volgens dagblad Het Parool omschreven als „asociaal, zwakbegaafd, narcistisch en snel gekrenkt”.

Inmiddels is Noffel uitgegroeid tot een bekende figuur in de Amsterdamse onderwereld. Zijn naam duikt op tijdens de veelbesproken schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012. Noffel is in die zaak niet vervolgd, maar zijn naam blijft sindsdien bovenkomen bij geweldsincidenten in de zogenoemde mocro-oorlog.

Wie het zijn Mocromaffia in Nederland De mocromaffia is een begrip geworden na een gewelddadige schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012. Daarna is het geweld geëscaleerd en zijn er tientallen mensen vermoord. Het grootste deel van de slachtoffers zijn relatief jonge Nederlandse-Marokkanen, vandaar de naam mocromaffia. Een van de leidende figuren was echter een Antilliaan: Gwenette Martha. Hij is in mei 2014 vermoord. Saillant detail: vlak voor zijn dood startte de politie een onderzoek naar Martha en zijn organisatie. Naoufal F. wordt genoemd als een van de uitvoerders van liquidaties.

In april 2016 wordt hij stomtoevallig aangehouden in Dublin. Noffel verblijft in een sjiek appartement dat wordt doorzocht in verband met een veelbesproken vete tussen twee rivaliserende Ierse families die betrokken zijn bij cocaïnehandel. Het baart opzien in Ierland omdat Noffel in het bezit is van een exclusief horloge van het merk Audemars Piguet met een geschatte waarde van 40.000 euro en een paar sportschoenen van 800 euro.

Belangrijker is dat hij in het bezit is van een vals Belgisch identiteitsbewijs met zijn foto erop en de naam Omar. Die naam wordt ook gevonden in de telefoon van een verdachte vrouw die in juli 2016 wordt aangehouden in Eindhoven. Zij zou de avond voor de mislukte liquidatie op Pjotr R. 8.000 euro hebben gegeven aan een van de schutters.

In haar telefoon wordt ook een foto gevonden van een man die zij Omar noemt, het blijkt Naoufal F. te zijn. Op basis van de inhoud van deze telefoon leidt de politie af dat Noffel vermoedelijk al in Ierland was toen de aanslag op Pjotr R. werd uitgevoerd. Vanwege de combinatie van aanwijzingen wil Nederland dat Noffel wordt uitgeleverd.

Cocaïnehandel

Als de advocaat namens de Ierse staat begint over Pjotr R., spitst Noffel zijn oren. „Which connection”, vraagt hij als wordt gesteld dat hij een relatie heeft met „een hele bekende criminele organisatie”. „Heb ik iets gemist?”, vraagt Noffel voordat zijn advocaat hem tot stilte maant.

De band met die organisatie zou blijken uit bewijsmateriaal dat is gevonden in een appartement in Dublin waar Noffel is aangehouden. De Ierse rechter Aileen Donnelly vindt dat Noffel op grond daarvan mag worden uitgeleverd aan Nederland op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte moord op Pjotr R.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de rol van Naoufal F. bij de mislukte liquidatie van Pjotr R. staat niet op zich. Het Openbaar Ministerie doet al sinds het voorjaar van 2014 grootschalig onderzoek naar een aantal kopstukken uit de zogenoemde mocromaffia. Die onderzoeken zijn gestart na een serie gewelddadige liquidaties waarbij ook een aantal onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Insiders bevestigen dat in verschillende politieregio’s onderzoeken lopen naar partners van Noffel die in de cocaïnehandel zouden zitten. Het vermoeden bestaat dat Naoufal F. een zetbaas is en namens anderen meerdere moorden zou hebben gepleegd.

Omdat de eerder aangehouden schutters niks zeggen in afwachting van hun strafzaak in april, is over het motief van de schietpartij weinig bekend.

Pjotr R., inmiddels genezen van al zijn wonden, wil zelf geen vragen van de politie beantwoorden over de achtergronden van de aanslag op zijn leven. Maar uit het feit dat hij in de Opel Antara van zijn moeder reed en zijn gepantserde auto had thuisgelaten, leiden bronnen in de onderwereld af dat de ervaren Pjotr zich niet bedreigd voelde: „Hij zag het niet aankomen. Het is een wonder dat hij nog leeft.”