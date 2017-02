Forse winst voor ING in 2016

ING heeft afgelopen jaar forst meer winst gemaakt vergeleken met 2015. De bank wist een nettowinst te realiseren van bijna 5 miljard euro over 2016 een stijging van 17,9 procent. Dat maakte de bank donderdag bekend. De totale opbrengsten van de bank stegen met 5,5 procent naar 17,5 miljard euro.

De bank wist deze winst te realiseren “ondanks hogere reguleringskosten”, aldus ING topman Ralph Hamers in een persbericht. Over de periode kreeg ING er 1,4 miljoen klanten bij. Het totale klantenbestand kwam daarmee op 35,8 miljoen. Ook daalde het risico op wanbetalingen en daarmee de kosten die daaraan verbonden zijn.

In het laatste kwartaal maakte ING een nettowinst naar 1,38 miljard euro, een stijging van zo’n 68 procent vergeleken met een kwartaal daarvoor. Eenmalige uitgaven voor de digitalisering van bankactiviteiten drukten het totale nettoresultaat wel met een kwart, tot 595 miljoen euro.

Reorganisatie

ING kampt, net als alle Europese banken, met de extreem lage rente en toenemende kosten rond regelgeving. In dat kader kondigde de grootste bank van Nederland begin oktober 2016 een enorme, nieuwe reorganisatie aan. De komende jaren verdwijnen tot 7.000 arbeidsplaatsen – bijna 12 procent van het personeelsbestand. In eigen land schrapt ING 2.300 banen, op een totaal van 18.500. Tegelijk met de ontslagen werd aangekondigd dat er voor 800 miljoen euro geïnvesteerd wordt in computersystemen.

De reorganisatie moet een jaarlijkse kostenbesparing van 900 miljoen opleveren vanaf 2021. In België worden de filialen van ING en Record Bank samengevoegd.