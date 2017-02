Draakvis heeft de grootste bek

In de diepzee tussen circa 200 en 1.000 meter diepte zwemmen draakvissen. Ze zijn niet groot (15 tot 25 centimeter), maar hun akelig grote bek geeft de vissen toch een monsterlijk uiterlijk. Draakvissen lokken prooien met lichtgevende draden aan hun kin. Komt er een visje langs, dan haalt de draakvis uit. In het donkere water vergroot de wijde bek zijn pakkans aanmerkelijk. Een draakvis haalt een bek-opening van 120 graden. Geen enkele andere vis kan zijn bek zo wijd openen. De draakvissen hebben dat record te danken aan een uniek gewricht, ontdekten twee biologen uit Frankrijk en de VS. Ze onderzochten ruim 40 draakvissen uit museumcollecties en publiceerden er woensdag over in PLOS One . Het gewricht, dat alleen bij vijf geslachten in de familie van draakvissen (Stomiidae) voorkomt, zorgt dat de kop achterover kan knikken. Op de foto van een Eustomias-draakvis is dat te zien. De vis is voor onderzoek geprepareerd waarbij spieren en vet zijn weggehaald, en andere weefsels zijn gekleurd.