Cipier overlijdt bij gijzeling in gevangenis VS

Bij een gijzeling in een gevangenis in de Amerikaanse staat Delaware is één bewaker om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AP. Ordetroepen hebben de ongeregeldheden inmiddels beëindigd.

De gijzeling in de James T. Vaughn-gevangenis in het plaatsje Smyrna begon woensdagmorgen. Volgens een woordvoerder van de politie van Delaware riep een bewaker assistentie in. De gevangenen gijzelden hem en drie cipiers die poolshoogte kwamen nemen. Twee van hen werden woensdag al vrij gelaten.

Toen agenten het gebouw waar de gijzeling plaatsvond donderdagmorgen binnen vielen, troffen ze één van de gegijzelden in slechte toestand aan. Later overleed hij. Een andere bewaker raakte lichtgewond.

Trump

In een telefoongesprek met een lokale krant maakten de gijzelnemers de motieven achter hun actie duidelijk:

“Donald Trump. Alles wat hij heeft gedaan. Alle dingen die hij nu doet. We weten dat de gevangenis er op achteruit zal gaan. “

In de gevangenis in Smyrna schoot in 2004 een scherpschutter een gevangene dood die een maatschappelijk werker had gegijzeld. Tijdens de zeven uur die hij haar vasthield, verkrachtte hij haar. Tegenwoordig zitten er 2.500 gevangenen in de instelling 100 kilometer onder de stad Philadelphia.