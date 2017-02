Boetes en schikkingen leiden tot miljardenverlies Deutsche Bank

In het vierde kwartaal van 2016 heeft Deutsche Bank een nettoverlies geleden van 1,9 miljard euro. Over het gehele jaar gaat het om een verlies van 1,4 miljard euro. Dat maakte de internationale zakenbank op donderdag bekend.

Het miljardenverlies is vooral het gevolg van boetes en schikkingen in de Verenigde Staten vanwege de verkoop van pakketten samengevoegde rommelhypotheken die ten grondslag lagen aan de kredietcrisis in 2008. Analisten hadden verwacht dat het verlies in het vierde kwartaal beperkt zou blijven tot 1,16 miljard euro. De inkomsten gingen ten opzichte van 2015 met 6 procent omhoog naar 7,1 miljard euro.

Verlies minder groot dan in 2015

Het verlies bij de grootste bank van Duitsland is minder groot dan in het rampjaar 2015. Toen werd een nettoverlies van 6,7 miljard euro in de boeken gezet, veroorzaakt door onder andere een boete vanwege de Liborfraude.

De schandalen bij Deutsche Bank zijn nog niet voorbij. Eerder deze week werd bekend dat de zakenbank een schikking heeft getroffen van bijna 600 miljoen euro met Amerikaanse en Britse financiële toezichthouders na beschuldigingen van witwasoperaties in Rusland. In het komende boekjaar heeft de bank haar reservepost om schikkingen en boetes te betalen verhoogd van 5,9 miljard euro naar 7,6 miljard.

Het kapitaalratio, de verhouding tussen het bezit van de bank en het uitgeleende kapitaal, steeg met 11,9 procent. Vanwege deze cijfers is bestuursvoorzitter John Cryan van Deutsche Bank positief over de resultaten in 2017.