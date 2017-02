Biografie Dekker hoeft niet te worden aangepast

Mijn gevecht, de biografie over oud-profwielrenner Thomas Dekker, hoeft niet te worden aangepast. Beschuldigingen in het boek aan het adres van Dekkers oud-manager Jacques Hanegraaf, die zijn pupil zou hebben aangespoord tot het gebruik van doping, vallen binnen de vrijheid van meningsuiting van de auteur van het boek, Thijs Zonneveld. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. Hanegraaf gaat in hoger beroep.

Jacques Hanegraaf had de zaak aangespannen omdat in het boek staat dat hij zijn pupil Dekker in contact zou hebben gebracht met de Spaanse arts Eufemiano Fuentes, die inmiddels bekendstaat als een spil in een internationaal dopingnetwerk. Hanegraaf ontkent deze aantijging. Hij zegt bovendien dat auteur Zonneveld hem nauwelijks de mogelijkheid heeft geboden zijn weerwoord in het boek te doen.

Dekker en Zonneveld vertellen in een uitzending van Pauw over Mijn gevecht:

Zonneveld zegt dat hij die mogelijkheid juist wél heeft geboden - hij heeft Hanegraaf gebeld - maar dat Hanegraaf het gesprek snel afkapte. In het nawoord van het boek heeft Zonneveld Hanegraafs ontkenning opgenomen. Een bemiddelingspoging van de rechter, om de twee partijen alsnog onderling tot afspraken te laten komen, strandde: een poging tot een gesprek in een Van der Valk-restaurant duurde nog geen twintig minuten.

Hanegraafs inzet bij deze rechtszaak was een verbod op het in de handel brengen van nieuwe drukken van het boek in de huidige vorm. Hij wilde dat het boek grondig zou worden aangepast – niet alleen in het nawoord, maar ook in de tekst zelf. Van het boek, dat sinds november in de winkels ligt, zijn inmiddels 67.500 exemplaren verkocht, zo meldde uitgeverij Overamstel vandaag.

Vrijheid van meningsuiting

De rechter heeft een afweging moeten maken tussen de vrijheid van meningsuiting van Zonneveld en het recht van Hanegraaf om niet onterecht te worden beschuldigd. Die afweging, zo meldt de rechtbank, “valt in het voordeel uit van Zonneveld”. Die heeft bij de behandeling van het kort geding schriftelijke verklaringen overlegd die Dekkers beschuldigingen bevestigen. Er is voor de aantijgingen “voldoende steun” in het “beschikbare feitenmateriaal”, oordeelt de rechtbank. Ook heeft Zonneveld Hanegraaf voldoende mogelijkheden geboden tot wederhoor. Dat Hanegraaf ervoor koos “niet zijn kant van het verhaal” te vertellen, kan de rechtbank Zonneveld niet aanrekenen.

De rechter benadrukt dat dit oordeel niet betekent dat de juistheid van de beschuldigingen aan het adres van Hanegraaf “onomstotelijk” is komen vast te staan. Maar het betreft hier een boek over het levensverhaal van Thomas Dekker, en dat toe ertoe bij het afwegen van iemands meningsvrijheid, meent de rechter: Dekker moet “als eerste verantwoordelijk” worden gehouden voor zijn beweringen.