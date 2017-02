Na vele verbouwingen is het huis op de Albert Cuyp nu leeg

Huis De liefde bracht Roger Thomes in 1978 vanuit de VS naar Amsterdam, hij was bijna veertig. Hij trok in bij zijn vriendin op de Albert Cuyp. Na haar vertrek begon hij alles te verbouwen, steeds in de stijl van de tijd waaruit het huis stamt: rond 1910. Hij zocht naar een soort grandeur maar hij had weinig geld dus hij deed alles zelf. Hij verbouwde meubels of zaagde ze op maat, combineerde poten en deurtjes van andere meubels. Bouwde een bureautje zo om dat het lampje dat erop stond aanging als je een la open deed. Toen hij in Zaandam vijf stoelen in een kringloopwinkel vond, ging hij vijf keer met het openbaar vervoer heen en weer om ze thuis te krijgen.

Ruzie Wink Einthoven kwam Thomes twintig jaar geleden tegen bij het COC. Hij hield contact met hem, al was het geen makkelijke man. Einthoven: „Hij had geen telefoon, ik ging soms onaangekondigd langs. Hij zei dan: ‘O, ben jij het’, meer niet. Hij had op zolder een B&B maar kreeg ruzie met gasten uit Texas en verhuurde het daarna nooit meer.”

Ruimte Thomes benutte elke vierkante meter. Hij snoepte een stuk van de overloop af zodat hij een nis in huis kon maken voor zijn computer. Hij was bang voor inbrekers en had een systeem om het huis te beveiligen. Als hij de deur naar de overloop sloot, viel er een balk naar beneden die de deur blokkeerde.

Leeg Deze week is het huis leeggehaald. „Roger had al langer last van zijn knie, lopen deed pijn. Hij at steeds minder en verzwakte. Ik regelde dat hij thuis kon sterven. De brandweer schoof een ziekenhuisbed op een brancard door het raam naar binnen.”