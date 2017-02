Volkswagen betaalt 1,3 miljard aan dieselbezitters in VS

Volkswagen is dinsdagavond tot een schikking gekomen van 1,3 miljard dollar (1,2 miljard euro) om de bezitters van vervuilende dieselwagens te compenseren. Het gaat om ongeveer 80.000 Volkswagens, Porsches en Audi’s met een 3.0-litermotor. Dat meldt persbureau Reuters.

In een aparte zaak is ook het Duitse technologieconcern Bosch akkoord gegaan met een schikking van 327,5 miljoen dollar (303,5 miljoen euro) voor Amerikaanse eigenaren van vervuilende voertuigen. Bosch leverde de misleidende software voor dieselmotoren, waardoor de uitstoot tijdens emissietests lager uitviel. Die software zit ook in de Volkswagenmodellen en het Audi-model waarover het concern fraude heeft toegegeven.

Terugkopen

Volkswagen, die ondanks het schandaal afgelopen jaar Toyota van de troon stootte alsgrootste autoproducent ter wereld, maakte in december al bekend 20.000 3.0-liters terug te kopen en nog eens 60.000 te repareren. De kosten kunnen oplopen tot 4 miljard dollar als waarnemers de reparaties niet goedkeuren en Volkswagen meer auto’s moet terugkopen. Een Amerikaanse rechter moet de schikking nog goedkeuren.

De eigenaren van dieselauto’s die worden gerepareerd, kunnen rekenen op een bedrag tussen de 7.000 en 16.000 dollar van Volkswagen en nog eens 500 dollar als de reparatie de prestaties van de auto negatief beïnvloedt. De mensen van wie de auto wordt teruggekocht krijgen 7.500 dollar bovenop de waarde van de auto.

Totaal 25 miljard aan schikkingen

Het is een van de laatste grote stappen die Volkswagen moet nemen om het emissieschandaal achter zich te laten in Amerika. In totaal is het bedrijf nu 25 miljard dollar aan schikkingen en boetes overeengekomen, alleen al in de VS, zowel aan autobezitters en -dealers als justitie en waarnemers.

Eerder ging Volkswagen al akkoord om met het terugkopen van 475.000 auto’s voor ruim 10 miljard dollar (9,3 miljard euro). Het ging toen om modellen met een 2.0-litermotor, die onderdeel zijn van het Volkswagenschandaal, in de VS. Begin deze maand ging het bedrijf akkoord met een boete van 4,3 miljard dollar, waarmee het ook bekent emissiefraude te hebben gepleegd.

Sinds eind 2015 mag Volkswagen geen dieselauto’s verkopen in Amerika. Over de hele wereld zijn elf miljoen auto’s van VW met de frauduleuze software uitgerust.

In Duitsland loopt een gerechtelijk onderzoek naar de CEO van Volkswagen, Martin Winterkorn, en 36 anderen, bleek afgelopen week. De voormalige topman van Volkswagen blijft overigens ontkennen dat hij in 2015 al afwist van het dieselschandaal