Verdachte gearresteerd voor aanslag Düsseldorf in 2000

Bijna zeventien jaar na dato heeft de Duitse politie een verdachte gearresteerd voor de bomaanslag in een treinstation in Düsseldorf, meldt Der Spiegel. Bij de aanslag op station Wehrhahn in 2000 raakten tien mensen zwaargewond. Omdat alle slachtoffers een migrantenachtergrond hadden en zes van hen joods waren, werd altijd uitgegaan van een dader met een rechts-extremistisch motief.

De woensdag gearresteerde verdachte bevestigt volgens Der Spiegel die aanname. Het gaat om een 50-jarige man die ten tijden van de aanslag bekend stond als neonazi. Volgens Der Spiegel werd de man al eerder verhoord, maar ontbrak steeds voldoende bewijs een zaak te starten. Na de afgelopen twee jaar intensief materiaal over de verdachte te hebben verzameld, kon de politie de man nu wel aanhouden.

Woensdagochtend werd hij gearresteerd in de nabij Düsseldorf gelegen plaats Ratingen. Meer details worden volgens de Duitse politie woensdagmiddag bekend gemaakt op een persconferentie.