Van der Staaij verdedigt lastige stelling aan de tafel van Tijs

Tim Hofman, BNN-verslaggever en zeer succesvol beheerder van het YouTube-kanaal #BOOS, gaat campagne voeren om meer jongeren te laten stemmen. Over de redenen van die politieke desinteresse bestaan meerdere hypothesen. Politicoloog Chris Aalberts stelde in EénVandaag dat veel onderwerpen in verkiezingen jongeren koud laten: de zorg, pensioenen en, het mooiste voorbeeld, files. Ze rijden immers geen auto.

Volgens Hofman is het vooral een kwestie van taalgebruik door politici. Het klopt dat vermogen tot abstractie, kennis van moeilijke woorden en enig historisch inzicht niet meer tot het basispakket van het onderwijs behoren. Dus dan mis je een hoop.

In DWDD noemde Hofman desgevraagd drie namen van lijsttrekkers die jongeren wel denken te begrijpen. Ongeacht de inhoud, je hoeft meestal niet te raden wat Geert Wilders (PVV) bedoelt. Jesse Klaver (GroenLinks) spreekt in heldere, opzwepende bewoordingen steeds grotere zalen jongeren toe. Zijn aan een rockster herinnerende snelle opmars in zalen en op Facebook begint ook de oude media op te vallen.

De derde naam is een verrassing: Kees van der Staaij (SGP). Toevallig was hij dezelfde avond prominent aanwezig in het „christelijke debatprogramma” De Tafel van Tijs (EO), waar hij het SGP-manifest over de islam mocht presenteren. Maar in het gesprek met onder meer Tunahan Kuzu (DENK) en interviewer Tijs van den Brink vond ik Van der Staaijs redeneringen nogal omslachtig en niet zo helder. Het was ook een lastige stelling die hij verdedigde.

.@keesvdstaaij: 'Alle mensen zijn gelijkwaardig. Alle mensen moeten zich veilig weten in Nederland. Oók moslims.' #tafelvantijs pic.twitter.com/QmQ0x83I01 — De Tafel van Tijs (@detafelvantijs) 31 januari 2017

De staatkundig-gereformeerden hebben een lange traditie van het koesteren en verdedigen van grondwettelijke beginselen. Maar nu was het juist Kuzu die de SGP moest wijzen op artikel 1 en 6 van de constitutie.

Van der Staaij vindt namelijk dat niet alle religies gelijk behandeld moeten worden. De islam houdt geen halt meer „voor de poorten van Wenen” (zoek dat ook maar eens op, jongeren met slecht onderwijs - hint: 1683). Gebedsoproepen van minaretten dienen te worden tegengegaan, net als de bouw van nieuwe moskeeën.

Het is duidelijk dat ook de SGP wil mee vissen in de troebele vijver van de PVV-aanhang. Maar de orthodoxe protestanten schieten zich daarmee in de voet, want voor veel mensen is het klokgelui op zondagochtend even ergerlijk als de oproep vanaf de minaret.

De katholieke journalist Anton de Wit deed nog een duit in het zakje. Als je in dit manifest overal het woord ‘islamitisch’ zou vervangen door ‘rooms-katholiek’, dan had het dertig jaar geleden zo geschreven kunnen zijn door de SGP. Het processieverbod werd in Nederland pas opgeheven bij de grondwetsherziening van 1983, waar de SGP zich als laatste tegen verzette. Nog langer geleden, bracht SGP-leider Kersten een kabinet ten val door een amendement dat opheffing van het Nederlandse gezantschap bij de Heilige Stoel eiste (1925).

Nu rekent de protestantse EO katholieken tot de kern van het christelijke debatprogramma. Over nog dertig jaar mogen ook moslims meedoen. Het lijkt me vooruitgang.