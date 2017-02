Roemenen zijn woest nu corruptie tot 44.000 euro ‘mag’

Ondanks massaprotesten in de afgelopen weken, keurde de Roemeense regering laat in de nacht van dinsdag op woensdag een noodverordening goed die de anti-corruptiewetgeving afzwakt. Gevallen van machtsmisbruik waarbij de financiële schade minder dan 200.000 lei bedraagt, ruim 44.000 euro, vallen voortaan niet meer onder het strafrecht.

Meer dan tienduizend Roemenen trokken naar het regeringshoofdkwartier in Boekarest. Met slogans als „dieven!” en „verraders!”, eisten zij het aftreden van de regeringscoalitie van de sociaal-democratische PSD en het kleinere centrum-rechtse ALDE.

Sfeer van straffeloosheid

Het kabinet van premier Sorin Grindeanu was aan de macht gekomen dankzij beloftes over hogere lonen en pensioenen, maar morrelt al in de maand van haar aantreden aan een cruciaal instrument in de strijd tegen sjoemelende elites. De aanklagers van het anti-corruptieagentschap DNA slaagden er juist de afgelopen jaren in om de traditionele sfeer van straffeloosheid te doorbreken door tientallen politici en zakenlui voor de rechter te brengen.

Machtsmisbruik betreft een derde van alle anti-corruptie-onderzoeken. Bovendien is het de aanklacht waarvoor PSD-leider Liviu Dragnea terechtstaat. Hij kon al geen premier worden vanwege een eerdere veroordeling voor poging tot verkiezingsfraude bij een referendum in 2012. Voorgaande protesten tegen de plannen omschreef hij als „het begin van een staatsgreep”.

Een tweede wetsvoorstel, over strafvermindering voor een reeks vergrijpen, moet nog goedgekeurd worden door het parlement. Met de controversiële maatregelen wil de regering naar eigen zeggen de overbevolking van de gevangenissen oplossen en het strafrecht in overeenstemming brengen met recente uitspraken van het constitutionele hof.

Slechte reputatie PSD

Veel Roemenen zijn sceptisch over die uitleg. Corruptie treft het hele politieke spectrum in Roemenië, maar de PSD heeft een bijzonder slechte reputatie. Ook voormalig PSD-premier Victor Ponta staat terecht voor aanklachten van belastingontduiking en betrokkenheid bij witwassen. Zijn kabinet moest eind 2015 aftreden. Directe aanleiding was een nachtclub-brand met 32 doden die leidde tot grootschalige protesten tegen een overheid die wetten en veiligheidsvoorschriften niet handhaaft.

Zondagavond gingen al 90.000 Roemenen de straat op om te protesteren tegen de regeringsplannen, aldus een schatting van tv-station Digi24. Dat is de grootste opkomst bij een demonstratie sinds de val van het communisme in 1989. Ook de centrum-rechtse president Iohannis, het hooggerechtshof, de hoofdaanklager van het DNA, diplomaten en burgerrechten-ngo’s spraken zich uit tegen de voorgestelde wijzigingen.

Toezicht Europese Commissie

Bij EU-toetreding in 2007 riep de Europese Commissie een bijzonder toezichtsmechanisme inzake justitiehervormingen en corruptiebestrijding in het leven voor Roemenië. In haar jaarlijkse voortgangsrapport stelde de Commissie dat de voorgestelde verordeningen „gevolgen zouden kunnen hebben voor het wettelijke kader voor corruptie en de resultaten van de strijd tegen corruptie.” Bovendien noemde de Commissie „regelmatige pogingen om wetten aan te passen die corruptie vervolgbaar stellen, vaak zonder raadpleging van cruciale staatsinstellingen en gerechtelijke instituties” een terugkerend probleem in de Roemeense politiek.

Fraudeurs blijken alle bestaande regels handig uit te buiten. Een wet die 30 dagen strafvermindering mogelijk maakte per academisch werkstuk gepubliceerd vanuit de gevangenis, leidde tot een hausse aan wetenschappelijke artikelen van veroordeelde politici en zakenlui. De wet werd in 2016 geschrapt door een technocratische overgangsregering.