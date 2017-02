Rechter: nader onderzoek naar beëindiging treinkaping De Punt

Er moet nader onderzoek worden gedaan in de zaak naar de beëindiging van de Molukse treinkaping in 1977 bij De Punt. Dat heeft de rechter woensdag bepaald in een tussenvonnis over de zaak die was aangespannen door nabestaanden van slachtoffers die bij het beëindigen van de kaping omkwamen.

Volgens de nabestaanden werden de kapers geëxecuteerd door mariniers nadat zij al uitgeschakeld waren. Ze klaagden de Nederlandse staat in 2014 aan en eisen een schadevergoeding. Volgens de rechter is er op dit moment onvoldoende informatie om een oordeel te vellen over de vraag of mariniers de twee treinkapers opzettelijk doodden.

De rechter oordeelt dat eerst de de betrokken mariniers moeten worden gehoord. Volgens de rechter is van cruciaal belang “hoe de omstandigheden waren in de trein, wat de mariniers wel en niet hebben kunnen waarnemen en hoe zij zelf de situatie hebben ingeschat”. Uit privacyoverwegingen zullen de persoonsgegevens en de uiterlijke kenmerken van de mariniers tijdens hun verhoor worden afgeschermd.

Dat de staat zich voorafgaan beriep op verjaring van de zaak noemde de rechtbank “onaanvaardbaar”. Volgens de rechter droeg de Nederlandse staat er zelf aan bij dat niet eerder een zaak kon worden aangespannen, omdat documenten over de beëindiging van de kaping niet openbaar werden gemaakt.

In 1977 kaapte een groep Molukkers een intercity-trein bij het Drenthse plaatsje De Punt. De kaping duurde uiteindelijk bijna drie weken. Nadat onderhandelingen stuk liepen, werd overgegaan tot een bevrijdingsactie, waarbij uiteindelijk zes kapers en twee passagiers om het leven kwamen.

Documenten over de bevrijding zouden aanvankelijk pas in 2053 openbaar worden, maar lekten in 2013 vroegtijdig uit. Uit de autopsierapporten van de kapers bleek dat er ook schoten van dichtbij afgevuurd zijn. Voorheen werd gedacht dat de kapers alleen geraakt waren door kogels van buiten de trein, en dat zij daardoor ook zijn omgekomen.