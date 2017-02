Opnieuw test politie met taser

De politie gaat weer een proef uitvoeren met stroomstootwapens. Basisteams van de politie in Zwolle en Amersfoort en een eenheid hondengeleiders in Rotterdam krijgen het komende jaar na een training de beschikking over tasers, meldt de politie woensdag. Ook een nog nader te bepalen eenheid die helpt bij arrestaties krijgt tasers. In totaal gaat het om 300 agenten.

Korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom had de stap begin dit jaar al aangekondigd. Volgens hem was de directe aanleiding het geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling. Hij constateerde dat het vuurwapen in veel gevallen een te zwaar middel is, maar de wapenstok te licht. De taser zou dat gat op moeten vullen.

In een verklaring zegt Willem Woelders van de politie Midden-Nederland:

“Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin politiemensen worden geconfronteerd met agressie van mensen die door overmatig drank- of drugsgebruik niet gevoelig zijn voor de wapenstok of pepperspray of om verwarde personen die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving.”

Ook teams in Zwolle en Amersfoort die speciaal bij horecagebieden worden ingezet, kunnen van de taser gebruik gaan maken. De proef moet ook uitwijzen of politiemensen minder vaak gewond raken. Volgens de politie leidt het gebruik van een taser tot minder gevechten tussen agenten en burgers.

Uitschuifbare wapenstok

Medio 2016 maakte de politie nog bekend voorlopig af te zien van het uitrusten van agenten met stroomstootwapens. In plaats daarvan werd besloten agenten uitschuifbare wapenstokken te geven. Die krijgen ze waarschijnlijk in 2018. De uitschuifbare wapenstok is in meer situaties toepasbaar dan de taser, zei de politie toen, en goedkoper.

Tasers zijn omstreden wapens. Het is mogelijk dat mensen er hartproblemen en brandwonden aan overhouden. In sommige gevallen overlijdt de getroffen persoon zelfs. Arrestatieteams werken al langer met tasers.