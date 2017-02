Op Schiphol gestrand Iraans stel toch naar VS

KLM heeft woensdagavond bekendgemaakt dat twee op Schiphol gestrande Iraniërs toch door mogen reizen naar de Verenigde Staten. De twee zaten samen met vier andere landgenoten sinds zaterdag vast op Schiphol. Ze mochten niet verder reizen vanwege het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag afkondigde voor inwoners van overwegend islamitische landen.

KLM is niet verteld waarom de twee - een echtpaar - toch de VS in mogen. Woensdag kreeg de luchtvaartmaatschappij plotseling bericht van de Amerikaanse immigratiedienst dat de twee “bij hoge uitzondering” worden toegelaten. Het stel stapt donderdag op het vliegtuig. In een persverklaring zegt KLM “verheugd” te zijn “dat er aan de ontstane onzekere periode voor deze passagiers een einde is gekomen, en dat ze hun reis naar hun familie in de VS kunnen voortzetten”.

Nadat Trump vrijdag het decreet afkondigde, werden zaterdag zeven Iraniërs op Schiphol tegengehouden. Eén van hen keerde zaterdag al terug, de anderen besloten te wachten. Dinsdag kozen vier anderen ervoor terug te vliegen naar Iran.

De woordvoerder van KLM zegt dat de luchtvaartmaatschappij graag meer duidelijkheid zou willen over het inreisverbod van Trump, en dat de maatschappij “in het duister tast” over wie het moet tegenhouden en wie niet.