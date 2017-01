Neil Gorsuch (49) kandidaat voor het Amerikaanse hooggerechtshof

United States Court of Appeals for the Tenth Circuit

Neil Gorsuch (49) is president Trumps kandidaat voor het Amerikaanse hooggerechtshof. De Amerikaanse president maakte zijn keuze dinsdagavond bekend. De senaat moet de benoeming nog goedkeuren.

Gorsuch is relatief jong voor de positie. Hij staat bekend als conservatief en behoudend christelijk. Op dit moment werkt hij als federaal rechter bij het Hof van Beroep in Denver.

Het hooggerechtshof functioneert sinds de dood van rechter Antonin Scalia vorig jaar met acht rechters. De negende zetel is dus doorslaggevend. In de video leggen we uit waarom dit zo’n belangrijke post is.