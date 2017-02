Met Mienke..

Je betaalde gisteren zelf een bus die vanaf de Nijmeegse campus naar het protest in Den Haag reed. Dat kostte je 600 euro.

„Tja, dat is niet niets voor een rechtenstudent. Ik heb geprobeerd om sponsoren te vinden, maar dat viel tegen. Uiteindelijk besloot ik om de kosten maar voor eigen rekening te nemen. Ik vind de kwestie nu eenmaal te belangrijk om er niets mee te doen.”

Waar gaat het je precies om?

„Wat er in Amerika gebeurt, is heel angstwekkend. Mensenrechten horen helemaal geen politiek item te zijn. Nu mensen op basis van hun afkomst worden uitgesloten, lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Mijn ogen sluiten en zeggen: ‘ich habe es nicht gewusst’ ging niet. Ik moest iets doen, anders kon ik niet met een schoon geweten naar bed.”

Maar waarom betaalde je voor iedereen?

„Ik vrees dat protesteren iets nostalgisch is geworden. Vroeger waren studenten de aangewezen personen om tegen onrecht op te staan. De studenten van nu zijn lui, gemakzuchtig en drukken alleen nog maar op vind- ik-leuk op Facebook wanneer ze het ergens mee oneens zijn. De tijd was aangebroken om weer ouderwets de straat op te gaan!”

En daar moest jij aanzet tot geven?

„Ik heb het zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. De mensen die nog een excuus hadden, gaf ik een zetje in de rug. Zo van: het is allemaal al geregeld, het enige wat je moet doen is instappen. En natuurlijk je mening geven, want ik ga mijn mening niet opdringen.”

Hoe zag jouw protest eruit?

„Het klinkt nogal knullig: ik ging ‘op straat tegen haat’, letterlijk. Eigenlijk ben ik ook maar een amateur.”

Zat de bus vol?

„Tot de nok.”