Man dood bij schietpartij Amsterdam-Osdorp

Bij een schietpartij in Amsterdam-Osdorp bij de Professor R. Casimirstraat is dinsdagavond een man om het leven gekomen. Dat meldt de politie. De identiteit van de man is nog niet bekend.

De toedracht van de schietpartij is ook nog onduidelijk. Getuigen zeggen tegen Het Parool en AT5 zo’n acht tot tien schoten gehoord te hebben, verdeeld over twee salvo’s. Dat zou kunnen duiden op het gebruik van een automatisch wapen en eventueel op een gerichte liquidatie.

Er werd nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar zonder succes. De politie ging met een helikopter op zoek naar een of meerdere schutters.

Het Parool schrijft dat een half uur voor de schietpartij twee jongemannen in de buurt werden gezien door buurtbewoners. Ze hadden capuchons op en zouden zijn weggelopen na aangesproken te zijn. Vervolgens is de politie gebeld, die op de melding af zou zijn gekomen.

De locatie van de schietpartij