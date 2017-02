Lufthansa en Etihad Airways gaan nauwer samenwerken

Lufthansa en Etihad Airways, de nationale luchtvaartmaatschappijen van Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten, gaan samenwerken. De cateringdivisie van Lufthansa, LSG Sky Chefs, gaat de komende vier jaar de maaltijden verzorgen voor Etihad. Met het contract is 100 miljoen dollar gemoeid. De twee bedrijven gaan ook samenwerken op het gebied van onderhoud en reparatie. Lufthansa Technik is wereldwijd marktleider op dit gebied.

Dat hebben de twee bedrijven vanochtend aangekondigd op een persconferentie in Abu Dhabi, de thuisbasis van Etihad. Eerdere geruchten over een fusie zijn daarmee ontkracht. Wel noemen de maatschappijen de twee contracten een “eerste stap” op weg naar mogelijk nog meer samenwerking.

In december kondigden de maatschappijen al aan dat ze vluchten gaan delen, zogenoemde codesharing. Vanaf vandaag komt de Lufthansa-code op twee dagelijkse Etihad-vluchten tussen Abu Dhabi en Frankfurt en München. Zodra de toestemming rond is, komt de Etihad-code op Lufthansa-vluchten van Frankfurt naar Rio de Janeiro en Bogota.

Staatssteun

De samenwerking is opmerkelijk omdat Lufthansa zich, net als Air France-KLM en Amrikaanse maatschappijen, al jaren afzet tegen vermeende staatssteun voor de drie grote Arabische maatschappijen, waaronder Etihad. Miljarden aan subsidies zorgen volgende de Europese en Amerikaanse maatschappijen voor oneerlijke concurrentie. De snel groeiende Gulf carriers duwen anderen uit de markt.

Carsten Spohr, bestuursvoorzitter van Lufthansa, zei vanochtend dat “verschillende inzichten een succesvolle samenwerking niet in de weg hoeven te staan”. Hij blijft een tegenstander van staatssteun en wenst dat de luchtvaart de regels volgt van de Wereldhandelsorganisatie, ook al maakt de sector daar geen deel van uit.

Voor Etihad betekent de samenwerking verdere versterking van de positie in Europa. Anders dan Emirates uit Dubai, verreweg de grootste van de drie Golfmaatschappijen, investeert de Etihad Aviation Group in deelnemingen in andere maatschappijen. De groep bezit 49 procent van Alitalia en 29,2 procent van Air Berlin, de tweede maatschappij van Duitsland. Beide maatschappijen presteren slecht. Samenwerking met Air Berlin stuitte eerder op verzet in Duitsland, maar mocht na een juridische toetsing doorgaan.

Etiahd Airways, opgericht in 2003, is de laatste tien jaar onder leiding van de Australiër James Hogan razendsnel gegroeid. Met een vloot van 120 (180 in 2025) vliegtuigen vervoert Etihad jaarlijks 18,5 miljoen passagiers. Hogan maakte vorige week zijn vertrek bekend, dit najaar stapt hij op. Een opvolger is nog niet bekend.