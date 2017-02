Le Pen weigert onterechte EU-bijdrage terug te betalen

De deadline verliep in de nacht van dinsdag op woensdag, maar Marine Le Pen heeft niet betaald. Tot en met 31 januari had de eurosceptische presidentskandidaat de tijd om het Europees Parlement, waarvan ze lid is, 298.400 euro terug te betalen. Dit voor ten onrechte ontvangen bijdragen voor een persoonlijk medewerker. Maar de Française weigert.

Le Pens kabinetschef Catherine Griset zou volgens het Europese fraudebureau OLAF tussen 2010 en 2016 niet in Brussel of Straatsburg, maar in Parijs voor het Front National hebben gewerkt. Tussen 1 oktober en 31 december 2014 zou ze totaal slechts drie uur in Brussel zijn geweest.

Het Europees Parlement bezint zich op sancties. Het salaris van Le Pen, bruto zo’n achtduizend euro, kan worden gehalveerd, de maandelijkse onkostenvergoeding van vierduizend euro geschrapt. En ook van de dagvergoeding waarop ze nog recht heeft (driehonderd euro) kan de helft worden ingehouden.

Geldgebrek

Doordat het voor FN-politici in het Franse kiesstelsel met twee rondes moeilijk is verkozen te worden, is voor veel kopstukken van de partij het Europese salaris de belangrijkste inkomstenbron. De partij zag zich eerder al genoodzaakt geld te lenen in Moskou. Ook andere anti-Europese partijen, zoals het Britse UKIP, leunen in de praktijk zwaar op EU-subsidies.

Volgens weekblad L’Obs zou Griset hebben verklaard dat haar Europese werkzamen nooit goed geregistreerd zijn, omdat ze altijd ,,via de parkeergarage” bij Le Pen in de auto het gebouw binnenging. Dat ze niet kan aantonen dat ze in Brussel woonde, wat haar contract voorschrijft, kwam omdat ze altijd bij vrienden op de slaapbank logeerde.

In december ontving Le Pen een verzoek het uitgekeerde geld terug te storten. Daarnaast lopen nog onderzoeken naar parlementair medewerkers van vijf andere FN-leden. Ook zou Le Pen een bedrag van 41.500 euro moeten terugbetalen dat ze als medewerkerssalaris uitkeerde aan haar lijfwacht.

Dubieuze donaties

In december trad het Europarlement ook op tegen UKIP, onder meer nadat deze krant onthulde dat er grootschalig dubieuze donaties waren geronseld voor twee aan de Britse partij verbonden organisaties; de pan-Europese partij ADDE en bijbehorende denktank IDDE. Die kunnen Europese subsidie krijgen op voorwaarde dat ze 15 procent ‘eigen kapitaal’ meebrengen. Deze drempel bleek te zijn gehaald door bedrijven en individuen opdrachten in het vooruitzicht te stellen, als ze zich zouden aanmelden als donateurs.

Het parlement besloot daarop de subsidiekraan voor beide organisaties dicht te draaien - in 2015 ging het om ruim twee miljoen euro. Eerder bleek ook al dat de twee clubs voor minstens 500.000 euro aan subsidies oneigenlijk hebben besteed; aan nationale verkiezingen en referenda, onder meer dat over het Oekraïne-verdrag in Nederland. Dit wordt nu teruggevorderd. VoorNederland (VNL) was tot voor kort lid van IDDE en ADDE, maar sneed na de affaires de banden door.

Zowel Front National als UKIP spreken van een hetze. ,,Als je een beetje gehecht bent aan mensenrechten en verdediging, dan kun je je alleen maar verbazen over dit soort gedrag”, zei Le Pen tegen Le Monde. Ze heeft aangifte gedaan tegen OLAF en de secretaris-generaal van het Europees Parlement.