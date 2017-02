Kabinet: stemmen worden bij verkiezingen met de hand geteld

Uit vrees voor kwaadwillende hackers heeft het kabinet besloten dat de stemmen bij de aankomende verkiezingen met de hand geteld gaan worden. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) maakte dat woensdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

“Er mag geen enkele schaduw boven de uitslag van de komende Tweede Kamer verkiezingen hangen”, schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht. “Daarom wordt de programmatuur van de Kiesraad uit voorzorg niet gebruikt bij deze verkiezingen.”

RTL Nieuws bracht deze week naar buiten dat de software waarmee de stemmen worden geteld onveilig en zeer gemakkelijk te hacken is. Het gaat om de software die de stemmen van Nederlandse staatsburgers in verschillende regio’s bij elkaar optelt. Kwaadwillenden zouden in staat zijn een partij naar gelieven meer of minder zetels te geven.

Minister Plasterk schrijft aan de Tweede Kamer dat alle gemeenten woensdag geïnformeerd worden over het besluit. Later deze maand worden bijeenkomsten georganiseerd om te bespreken hoe het stemmingsproces nu precies moet verlopen. Het kabinet heeft IT-bedrijf Fox-IT in januari de opdracht gegeven de kwetsbaarheden van het gebruikte systeem te onderzoeken. Dat onderzoek loopt nog steeds.