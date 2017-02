Israël bouwt nog eens 3.000 extra huizen op Westelijke Jordaanoever

Israël gaat nog eens drieduizend nieuwe huizen bouwen in joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, zo maakte de Israëlische overheid dinsdagavond bekend. Het is de derde keer in twee weken dat Israël uitbreidingen van nederzettingen aankondigt.

Vorige week dinsdag kondigde premier Netanyahu de bouw van 2.500 nieuwe huizen op de Westelijke Jordaanoever aan, nadat de voorafgaande zondag al 566 nieuwe huizen in nederzettingen in Oost-Jeruzalem waren goedgekeurd. De aankondigingen volgen elkaar snel op nadat Donald Trump het presidentschap van Barack Obama overnam in de Verenigde Staten. Waar Obama zich tijdens zijn achtjarige termijn regelmatig kritisch uitliet over het nederzettingenbeleid van Israël, blijft een reactie van Trump vooralsnog uit. Voor zijn inauguratie liet Trump al weten dat de zaken omtrent Israël onder zijn leiding anders zouden gaan dan voorheen. Ook liet hij doorschemeren geen enkele moeite te hebben met de nederzettingen.

Minister van Defensie Avigdor Lieberman liet dinsdag namens de regering in een verklaring weten dat de bouw van de huizen noodzakelijk is om aan de woningvraag te voldoen en voor een “terugkeer naar het normale leven”. De aankondiging komt aan de vooravond van een grote ontruiming van een Israëlische nederzetting. Persbureau AP meldt woensdagochtend dat Israëlische troepen zich verzamelen bij de nederzetting Amona. In 2014 besliste de Hoge Raad in Israël dat deze nederzetting illegaal is gevestigd op Palestijns land en ontruimd moet worden. Verwacht wordt dat bewoners zich hevig tegen de ontruiming zullen verzetten.

In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd eind december een resolutie aangenomen waarin werd geëist dat Israël “onmiddellijk en volledig alle nederzettingen staakt in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem”. De resolutie kon aangenomen worden omdat de VS zich onthielden van de stemming, tot woede van Israël.