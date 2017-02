Is de Mount Everest gekrompen?

Terwijl de Mount Everest er miljoenen jaren over deed om zijn huidige hoogte te bereiken, gaan wetenschappers meten of de berg in april 2015 iets is gekrompen. Die maand trof een verwoestende aardbeving met een kracht van zeker 7.8 op de schaal van Richter de Nepalese hoofdstad Kathmandu, met bijna 9.000 doden, 22.000 gewonden en 3,5 miljoen ontheemden als gevolg.

Het plan is een initiatief van de Indiase overheid, die met de expeditie een einde wil maken aan de discussie over de vraag of de hoogste berg ter wereld een paar centimeter gekrompen is. Satellietbeelden zouden er namelijk op wijzen dat de bergtop door de aardbeving iets lager is komen te liggen.

Een team van dertig onderzoekers moet binnen twee maanden vertrekken en zal ruim een maand veldwerk verrichten. Daarnaast moeten verdere satellietgegevens uitsluitsel geven over de exacte hoogte. De kosten van de operatie worden geschat op een slordige 750.000 euro.

De exacte hoogte van de berg is al jarenlang onderwerp van discussie. In 1955 concludeerden Indiase wetenschappers dat de piek 8.848 meter hoog was, wat twintig jaar later nog eens door Chinese geologen bevestigd werd. Dat was acht meter hoger dan de eerste meting uit 1856.

Maar vanaf 2005 werd er weer lange tijd tussen China en Nepal gesteggeld over de exacte hoogte van de Mount Everest. China sprak ineens van 8.844 meter en 43 centimeter, omdat dat de hoogte is tot waar de rotsformatie reikt. Nepal meende echter dat de dikte van de sneeuw moet worden meegenomen, waardoor de berg op 8.848 meter uit zou komen. Uiteindelijk stemde China er in 2010 mee in dat 8.848 meter als officiële hoogte zou worden aangehouden. Deze hoogte geldt als de internationale standaard.

Nog een ander getal: in 1999 plaatste een Amerikaanse onderzoeker een gps-apparaat op het hoogste punt. Dat gaf een hoogte van 8.850 meter aan. Dit cijfer is echter niet van officiële zijde door Nepal overgenomen, maar zaait wel meer twijfel over hoe hoog de berg nou precies is.

Als de Mount Everest werkelijk van hoogte veranderd is, staat de berg daarin in ieder geval niet alleen: het zwaar getroffen Kathmandu kwam door het natuurgeweld juist ongeveer een meter hoger te liggen.

Overigens hoeft de Mount Everest niet snel te vrezen niet langer ’s werelds hoogste bergtop te zijn. De nummer twee, de beruchte K2, ligt – vooralsnog – maar liefst 237 meter lager.