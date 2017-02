Iran bevestigt rakettest: ‘Nucleaire deal niet geschonden’

De Iraanse minister van Defensie heeft toegegeven dat Iran een rakettest heeft uitgevoerd. De test schendt volgens minister Hossein Dehghan echter niet de nucleaire deal, schrijft persbureau AFP op basis van het Iraanse persbureau ISNA.

Volgens Dehghan is de test onderdeel van hun defensieprogramma:

“We willen niet dat het buitenland zich bemoeit met onze defensiezaken.”

De minister reageerde op een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad op dinsdag, waarin bevestigd werd dat de test zondag had plaatsgevonden.

Anonieme functionaris

In juli 2015 spraken zes wereldmachten en Iran af dat het land zijn nucleaire industrie zou afbouwen. Met resolutie 2231 keurde de VN-Veiligheidsraad deze deal goed. Er werd onder meer afgesproken dat Iran acht jaar geen ballistische raketten zou afvuren die ontworpen zijn voor nucleaire ladingen. Of dat nu is gebeurd, is onduidelijk.

De raket zou zijn gelanceerd in de omgeving van Semnan, volgens een anonieme functionaris maandag aan persbureau Reuters. Volgens de functionaris ging het om een ballistische raket, die na iets meer dan 1.000 kilometer buiten de dampkring tot ontploffing zou zijn gekomen. Het zou dan de eerste zijn die sinds juli 2016 is gelanceerd.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, bevestigde of ontkende de test niet, maar zei dinsdag wel dat Iran nooit een ballistische raket zou gebruiken om een ander land aan te vallen.