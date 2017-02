„Laat je horen als je ook boos bent!” Op het Malieveld gaan de vuisten en de demonstratieborden vrolijk omhoog. Een paar duizend mensen zijn vanmiddag samengekomen om te protesteren. En zo divers als de teksten op de zelfgemaakte borden – van een helder ‘Stop de angstindustrie’ tot een modieus ‘I can’t even’ – zo duidelijk is de collectieve boodschap: weg met Trump, stop het inreisverbod, gelijkheid en vrijheid voor iedereen.

Volgens initiatiefnemer Wouter Booij was het een kwestie van „het juiste bericht op het juiste moment”. Booij, medewerker bij de Haagse PvdA-fractie, zat zaterdagavond met partijgenoten in de trein, toen ze besloten onder de naam ‘Holland against Hate’ een demonstratie te organiseren. „En meteen kregen we op social media een hele hoop aanmeldingen.” Zo veel zelfs, dat de locatie moest worden gewijzigd van de Amerikaanse ambassade naar het Malieveld. Booij is behoorlijk tevreden over de opkomst.

„Het is echt van alles wat. Niet alleen Randstadintellectuelen, maar ook gezinnen en hele schoolklassen.”

Op het podium spreekt hij ze allemaal enthousiast toe. „U en u en u en u, wij allemaal, wij gaan er niet meer mee akkoord!”

Juliette Bindenga en Alewijn Brouwer zijn er met hun twee zoontjes. Opa en oma zijn ook van de partij. „In 1981 ging ik met hen naar de Amsterdam om tegen kernwapens te demonstreren”, vertelt Brouwer. „En dit is het eerste moment sindsdien dat zoiets weer nodig is.” Tristan (10) zit op de nek van zijn vader met een kartonnen bord waar “Stoot Trump van de Troon” op staat. Waarom? „Omdat hij een racist is.”

Hafida Ezhar staat vandaag met haar negenjarige zoon Reda op het Malieveld omdat ze „hem niet meer kan uitleggen wat er allemaal gebeurt. Als hij zo’n ‘minder, minder, minder’-uitspraak voorbij ziet komen op het Jeugdjournaal, of iets over het inreisverbod van Trump, heb ik gewoon geen verklaring voor hem.” Ezhar draagt een hoofddoek en haar ouders zijn Marokkaans. Samen met haar broer Mohamed zijn zij en Reda vanuit Alkmaar komen rijden. Mohamed maakt zich ook zorgen over de ‘moslimban’. Reda is vooral bang dat hij straks niet meer naar Amerika mag, want daar zou hij het liefst een keer op vakantie willen.

Naast gezinnen ook veel jongeren

Naast een hoop gezinnen zijn ook opvallend veel jongeren naar het Malieveld gekomen. Voor Yan Crabbendam, Marko Jovović en Natasha Gintovt – twintigers uit Amsterdam – is het de eerste keer bij een demonstratie. „Ik postte altijd wel veel politieke dingen op social media”, zegt Gintovt, „maar nu dacht ik: het is tijd om ook echt iets te doen.” Crabbendam begint „echt bang” te worden.

„De Brexit had niemand zien aankomen, Trump had niemand zien aankomen. En de kans dat Wilders in Nederland de grootste wordt lijkt steeds reëler.”

Voor Mienke de Wilde, studente aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, was het reden genoeg een bus te huren en met zestig medestudenten richting Den Haag te vertrekken. Ook voor haar is het de eerste keer dat ze demonstreert. „Ik heb nooit eerder gehad dat iets me zo boos maakte.” Tot haar verbazing zaten de zestig plekken van de bus allemaal vol. „Terwijl jongeren het doorgaans genoeg lijken te vinden om gewoon op een vind-ik-leuk- of vind-ik-niet-leuk-knop te drukken.”

„We willen als organisatie een stuk meer gaan doen”, zegt initiatiefnemer Booij. In elk geval gaat er deze week een brief naar Trump, waarin de organisatie zich uitspreekt tegen het inreisverbod.