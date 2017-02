“Alsof ik ben belaagd door een nietmachine” - Hoe meet je pijn?

“Als je een blindedarmontsteking hebt, zou je pijn veel erger zijn”. Met dit antwoord hield een dokter de vrouw van Engelse journalist John Walsh thuis. Dat terwijl zij hem ‘s nachts in paniek had opgebeld met hevige pijn in haar buik. De vrouw ging toch naar het ziekenhuis, waar zij galstenen bleek te hebben. Meteen werd geconstateerd dat ze een uitzonderlijk hoge pijngrens heeft. Dit zette de journalist aan het denken: hoe kunnen artsen met zekerheid oordelen over de pijn van patiënten?

In de longread ‘Sickening, gruelling or frightful: how doctors measure pain’ van The Guardian, komen vele bijzondere en haast poëtische beschrijvingen van pijn langs. “Het voelt als konijnen die heen en weer langs mijn ruggengraat rennen”, en: “Alsof ik ben belaagd door een nietmachine”. Of zelfs, “Het is alsof iemand een cocktailparapluutje in mijn penis heeft geopend”.

Pijnschaal

In ziekenhuizen over de hele wereld wordt de McGill pijn-vragenlijst gebruikt. Daarbij kunnen patiënten een cijfer van een tot tien geven in categorieën als: ‘scherp’, ‘intens’ en ‘heet’. Deze cijfers proberen artsen vervolgens met een behandeling omlaag te krijgen.

Maar problematisch is dat de schaal uiteindelijk subjectief is. Waar de een zich geen ergere pijn kan voorstellen dan een skiblessure, geven vrouwen na een bevalling elke andere pijn een vier, hoogstens misschien een vijf.

Sommige onderzoekers vinden de schaal een oversimplificatie. Zij vinden dat de werkelijke impact van pijn breder is dan door doktoren wordt gemeten, bijvoorbeeld hoe bedreigend het is, hoezeer het emoties ontlokt en of het de concentratie beïnvloedt.

Zoals een dokter in het artikel vertelt:

“Mijn patient kan zeggen, “ik voel ondraaglijke pijn hier”. Ik probeer dan te kijken waar dat door komt, maar zie dat er geen beschadiging is of bloed. Dan zeggen we, “Oh kom op, je zult vast overdrijven, het kan niet zo erg zijn”. Maar dat klopt niet, dat is een cultureel oordeel waar wij mee zijn opgegroeid zonder het ons te realiseren.”

Het artikel is een must read voor iedereen die zich wel eens heeft afgevraagd of de dokter zijn of haar pijn begrijpt.