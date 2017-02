Geen straf voor agent die Feyenoord-supporter sloeg

De politieagent van de mobiele eenheid die in 2013 een supporter van Feyenoord op zijn hoofd sloeg met een wapenstok is schuldig aan mishandeling, maar krijgt geen straf. De ME’er is volgens de rechtbank in Rotterdam al voldoende gestraft omdat hij “diverse ontwikkelkansen en carrièremogelijkheden” is misgelopen en de zaak veel media-aandacht kreeg.

De agent – op het moment van het incident leidinggevende van een politie-eenheid – had “concrete kansen op andere functies bij de politie, waaronder leidinggevende functies”, zo stelde de rechter woensdag. Banen waarvoor hij solliciteerde kreeg hij telkens niet, omdat de rechtszaak tegen hem nog liep. De rechter voegde daaraan toe:

“Ook werd de verdachte niet meer ingezet tijdens de zogenaamde ‘Feyenoord diensten’, hetgeen volgens hem een deel van zijn werkplezier heeft ontnomen en hem extra inkomsten heeft gescheeld.”

Wel is volgens de rechtbank in Rotterdam bewezen dat de ME’er zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling. Het slachtoffer liep daarbij een hersenschudding op en lichte verwondingen aan het hoofd. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog een taakstraf van 150 uur tegen de agent, omdat de ME’er “disproportioneel geweld” zou hebben gebruikt.

‘Agent had op benen of armen moeten slaan’

De agent deelde de klap uit na een Europese voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en het Russische Kuban Krasnodar. Het slachtoffer was daar met een vriend en zijn destijds 12-jarige zoontje. Toen de sfeer grimmig begon te worden werd die laatste omvergelopen door een politiepaard, ontstond een “hevige discussie”.

Doordat ook anderen zich met het voorval gingen bemoeien voelden de aanwezige agenten zich belaagd en riepen de hulp van de ME in. In de situatie die volgde sloeg hij de vader met een lange wapenstok van de zijkant tegen het hoofd. Dat was disproportioneel zo oordeelde de rechtbank:

“Zoals ook de verdachte zelf heeft verklaard, moet bij het slaan met de lange wapenstok worden gericht op de bovenbenen en bovenarmen waar zich de grotere spiergroepen bevinden. Dat heeft de verdachte niet gedaan.”

Tegelijkertijd voerde de man “zijn werk uit”, aldus de rechter. “Van ME-ers wordt resoluut optreden verwacht, in zeer korte tijd moeten ze een beslissing nemen.” Ook weegt de rechter mee dat de agent zijn medeleven heeft getoond met het slachtoffer.