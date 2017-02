Filmoverzicht: spektakel zonder verhaal en een geile thriller

●●●●● The Great Wall: Historische fantasy Aan alles zie je dat The Great Wall een flinke duit heeft gekost. De camera wervelt door de historische setting dat het een lieve lust is. De special effects, met name de duizenden monsters die de Chinese Muur aanvallen, zien er vrij spectaculair uit en ook op charismatische acteurs, onder wie Matt Damon, is bepaald niet bezuinigd. Maar ergens onderweg is men vergeten dat je voor een goede historische spektakelfilm toch ook echt een verhaal nodig hebt. Lees de recensie: Spektakel dat heel wat kost en nergens over gaat Regie: Zhang Yimou. Met: Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Andy Lau. In: 85 bioscopen.

●●●●● A Monster Calls: Fantasy Dat regisseur Bayona niet vies is van melodrama bleek al in zijn vorige film The Impossible. Ook in A Monster Calls probeert hij af en toe expliciet de traanklieren in werking te zetten. Vooral van volwassenen lijkt het, toch niet zijn initiële doelpubliek. De scènes waarin Conor tijdens schooluren wordt gepest voelen wat plichtmatig. Maar de originele, genuanceerde manier waarop kindergevoelens in beeld worden gebracht, maakt dit meer dan goed.

Lees de recensie: Liefdevol en onheilspellend Regie: J.A. Bayona. Met: Lewis MacDougall. In: 41 bioscopen.

●●●●● To Stay Alive: A Method: Documentaire In de documentaire To Stay Alive, een fraai kleinood, leest rocker Iggy Pop delen voor uit het essay Rester vivant – Méthode van Michel Houellebecq en legt hij uit dat hij zichzelf herkent in het door Houellebecq geschetste profiel van wat vaak als ‘verliezers’ wordt aangeduid: de gepeste, de onaangepaste, de eenzame, de kwetsbare, de psychisch gestoorde, de andersdenkende. „Mensen die de afslag gemist hebben”, zoals iemand het verwoordt. Lees de recensie: Lijden als bron van alle kunst Regie: Erik Lieshout. Met: Iggy Pop, Michel Houellebecq. In: 12 bioscopen.

●●●●● Le ciel Flamand : Drama In Le ciel Flamand vertelt Peter Monsaert een verhaal over kindermisbruik door de voyeuristische blik van de toeschouwer te bespelen. Maar ditmaal zonder een balans tussen zijn vele ambities te vinden. De kracht van de film rust vooral in de stille beelden die een heel nare wereld schilderen waarin onschuld louter een verlangen van de toeschouwer is. Daar ook nog kindermisbruik bovenop voelt bijna als exploitatie. Lees de recensie: Onder ambities bezweken Regie: Peter Monsaert. Met: Sara Vertongen, Wim Willaert. In: 8 bioscopen.

●●●●● Burma Storybook: Documentaire Laten we samen een gedicht maken, zegt de Birmese dichter en dissident Maung Aung Pwint aan het begin van Burma Storybook tegen filmduo Corinne van Egeraat en Petr Lom. Maar het kan ook tegen de lezer/toeschouwer van dit ‘filmgedicht’ zijn: „Ik weet weinig van jou. Jij weet niets van mij.” Aan de hand van de verhalen (en gedichten) van de vele dichters die Myanmar rijk is, vertellen Van Egeraat en Lom de geschiedenis van de voormalige Britse kolonie. Lees de recensie: Birma in gedichten Regie: Corinne van Egeraat en Petr Lom. In: 11 bioscopen.

●●●●● De erfenis: Documentaire Ed van der Elsken – De verliefde camera heet de grote expositie over fotograaf Ed van der Elsken die vanaf 4 februari in het Stedelijk Museum te zien is. De vraag hierbij zou misschien moeten zijn: hield de fotograaf wel van wat hij filmde? Dat is het thema van De erfenis, een film over zijn zoon Daan, die worstelt met het feit dat zijn vader alleen door de lens van zijn camera in hem geïnteresseerd was. Lees de recensie: Therapie voor de lens Regie: Joris Postema. In: 6 bioscopen.