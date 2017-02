Federal Reserve houdt rente zoals verwacht gelijk

De Federal Reserve ziet nog geen redenen om de rente te verhogen. De koepel van Amerikaanse centrale banken vindt dat de situatie op de arbeidsmarkt nog onvoldoende is verbeterd en wil ook wachten totdat inflatie verder toeneemt. Dat besloot het bestuur van de Fed woensdag na afloop van zijn tweedaagse vergadering.

Het tarief waartegen Amerikaanse banken geld kunnen lenen bij de Fed blijft dus voorlopig staan op 0,5 tot 0,75 procent. De bankenkoepel hanteert een ‘doelrente’: de rente moet liggen tussen een vastgestelde onder- en bovengrens. Het was voor het eerst sinds Donald Trump aantrad als president dat de Federal Reserve over de rente besloot.

Markt rekent op twee verhogingen in 2017

Het rentebesluit van de Amerikaanse bankenkoepel komt niet als een verrassing. Voorafgaand aan de bijeenkomst van dinsdag en woensdag hield het merendeel van de marktkenners gepeild door televisiezender CNBC en financieel persbureau Bloomberg er al vanuit dat de Fed de rente ongewijzigd zou laten. De verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar de rente twee keer verhoogt: in juni en december.

Bij de vorige vergadering in december verhoogde de Fed de doelrente met 0,25 procentpunt. Dat was pas de tweede verhoging sinds het begin van de financiële crisis in 2008. De eerste verhoging was in december 2015, toen de Fed na zeven jaar een einde maakte aan het historisch lage renteniveau van 0 tot 0,25 procent.

Fed kijkt naar inflatie en werkgelegenheid

Bij het bepalen van het rentetarief kijken centrale banken naar de inflatie. Aangezien die jarenlang laag was, hield de Fed de rente ook laag. Daardoor komt er meer geld in de economie en neemt het prijspeil weer toe. Inmiddels ligt de inflatie op 2,1 procent. De Fed streeft naar een inflatie van 2 procent.

Een tweede doel van de Fed is “maximale werkgelegenheid”. De werkloosheid in de VS is fors gedaald, van een hoogtepunt van 10 procent in oktober 2009 naar een voorlopig dieptepunt van 4,7 procent in december 2016.