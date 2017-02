Drietal mannen opgepakt op verdenking miljoenenfraude

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft op dinsdag drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige faillissementsfraude en witwaspraktijken. Het zou gaan om een bedrag van minstens 12,5 miljoen euro, maakte FIOD op woensdag bekend. De aanhoudingen zijn onderdeel van een groot onderzoek van het Functioneel Parket in Rotterdam en Den Haag.

De verdachten waren eigenaar van verschillende uitzendbureaus in de steigerbouw, maar de FIOD vermoedt dat zij daarbij geen loonbelasting hebben afgedragen aan de fiscus. De ondernemingen gingen vanwege de hoge schuldenlast failliet. Vervolgens begonnen de verdachten dan een nieuw bedrijf. Ook vermoedt de FIOD dat het drietal valse facturen hebben ingediend en geld hebben witgewassen. Ze zouden grote sommen geld op bankrekeningen van onbekende herkomst hebben gestort en weer contant hebben opgenomen.

Onderzoek in Rotterdam en Den Haag

De FIOD doorzocht op dinsdag negen woningen en vijf bedrijfspanden in Zuid-Holland. Daarbij werd 50.000 euro in contant geld aangetroffen. Daarnaast zijn twee vuurwapens, acht auto’s en verschillende sieraden in beslag genomen.

Het gaat om twee Rotterdamse mannen van 44 en 48 jaar en een 35-jarige man uit Den Haag.