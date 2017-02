De Haagse Stemming: PVV & VVD dreigement met debatboycot, maar bij laatste peilingen hoeft dat niet

Van de 81 aangemelde partijen, zijn er al 50 afgevallen. VVD en PVV dreigen het RTL-debat te blokkeren als er meer dan vier partijen mogen meedoen. Maar de laatste Peilingwijzer voorspelt een debat zonder links. En politie en justitie willen een miljard extra van het volgende kabinet.

DEBATSOAP: Om de haverklap sluiten politieke partijen pacten met elkaar - van een ouderenpact tot een arbeidsmarktpact. Maar gisteren sloten VVD en PVV een ‘debatpact’, zo meldt De Telegraaf. Rutte sloot de PVV wel uit als regeringspartner, maar wil bij het RTL-premiersdebat op 26 februari met bijna niemand anders dan Wilders in debat. RTL kondigde vorige week aan dat mogelijk niet slechts vier, maar - afhankelijk van de foutmarges in de Peilingwijzer - misschien wel vijf of zes partijen aan het eerste televisiedebat mogen meedoen. Daar zijn de twee, in de peilingen, grootste partijen het niet mee eens. Als jullie dat doen, komen we niet, was de boodschap aan RTL.

Linksloos debat: Bij de verste Peilingwijzer, die vanochtend verscheen, is wel een streep te trekken bij vier. De PVV blijft de grootste (27-31 zetels), maar daalt opnieuw iets ten opzichte van de laatste gewogen meting van vijf peilingen. De VVD consolideert (23-27) en merkt dus niets van het tumultueze aftreden van Van der Steur. CDA en D66 staan gelijk (15-17). Bij deze uitkomst zou geen enkele echt linkse partij mee mogen doen. GroenLinks komt op 14 tot 16 en PvdA en SP en wordt tussen de 12 en 14 zetels voorgespiegeld. Van de nieuwkomers maken alleen Denk en VNL kans op een zetel of twee.

Wat wij horen: Stephan Koole, chef van RTLs politieke redactie, bevestigt het dreigement van de koplopers, maar wil de keuze voor mogelijke uitbreiding daar niet op aanpassen. “Wij vinden dat we een heel redelijk voorstel hebben gedaan dat recht doet aan het democratisch proces,” aldus Koole. De vraag is of VVD en PVV de avond werkelijk boycotten als dat zou betekenen dat vier andere lijsttrekkers aan het cruciale debat deelnemen. Of misschien kan RTL een voorronde organiseren? Op 13 februari wordt de beslissing genomen.

50 AFVALLERS: 31 partijen hebben de benodigde handtekeningen en kandidatenlijsten ingeleverd om mee te mogen doen aan de verkiezingen. Dat zijn er 50 minder dan zich hadden geregistreerd voor deelname. En 19 partijen hebben nog niet alle de benodigde steunverklaringen - alle nieuwkomers behalve Denk en Forum voor Democratie. Zij hebben tot vrijdag om deze ‘verzuimen’ te herstellen. Niet zittende partijen zijn boos over alle hoepels waar ze doorheen moeten springen voor registratie.

Klein, kleiner, kleinst: Norbert Klein, afgesplitst van 50Plus, komt nog in vijf van de twintig kieskringen steun tekort. Zijn doel is om onrecht in de Kieswet te bestrijden, schrijft politiek verslaggever Titia Ketelaar. Vandaag mag hij in de Kamer een initiatiefwet verdedigen om lijstverbindingen te verbieden. Dat initiatief lijkt even kansloos als zijn poging om namens de Vrijzinnige Partij na 15 maart terug te keren in de Kamer.

TRUMPTALK: Zo kan het ook, moeten sommige oppositiepartijen in Den Haag gedacht hebben. Donald Tusk, de president van de EU, schreef gisteren in een brief aan Europese regeringsleiders dat hij de ontwikkelingen in de Verenigde Staten (lees: Trump) als een bedreiging voor de Unie beschouwt. Hij noemt de ontwikkelingen in de Verenigde Staten in hetzelfde rijtje als de assertievere houding van China, de Russische agressie tegen onder andere Oekraïne, en de opkomst van de radicale islam in het Midden-Oosten en Afrika. Rutte liet de veroordeling van Trumps ‘moslimban’ gisteren in de Kamer aan Koenders. Die beloofde wel een concrete maatregel om de onvrede richting de VS kenbaar te maken: Nederland schort besprekingen over Amerikaanse controles op Schiphol op.

WAT WIJ LEZEN : Voor de lobby rond verkiezingsprogramma’s zijn ze te laat, maar een klemmend beroep op de partijen die straks gaan formeren is nu hét moment, moeten ze bij politie en justitie gedacht hebben. Vanochtend presenteren OM-baas Herman Bolhaar en politieburgemeester Jozias van Aartsen in NRC hun bedelbrief. Ze willen structureel bijna een miljard euro méér voor criminaliteitsbestrijding. “De criminaliteit is in enorm tempo professioneler geworden”, waarschuwen zij. En politie en justitie kunnen dat niet bijbenen. Ondertussen leidt niet meer dan 18 procent van de meldingen en aangiftes bij de politie tot een veroordeling of een schikking. De oppositie wil daar vast nog vóór de verkiezingen met de verse Justitieminister Blok over spreken.

WAT WIJ VOLGEN: Vanmiddag staat Blok in de Kamer voor het debat over de screening van asielzoekers. Zijn voorganger Van der Steur had dat uitgesteld.

Wietdraai: Ook praat de Kamer over het D66-initiatief om wietteelt te legaliseren. Daar is sinds VNL gedraaid is een meerderheid voor in de Tweede Kamer, maar niet in de senaat. Behalve als de VVD om gaat, in lijn met de wens van het partijcongres om ‘slimme regulering’. De partij wil nu tijdrekken om het voorstel te vertragen, meldt De Telegraaf. Waarom? “Na een kabinetsperiode vol fel verzet tegen legalisering kunnen de liberalen nu moeilijk een draai maken”, maar in een nieuwe formatie kan dat “gemakkelijker”.

Pleuro: Ook in de Tweede Kamer vandaag: Thierry Baudet. Hij hoopt daar in maart als Kamerlid te zitten, maar komt nu nog om zijn handtekeningenactie voor een parlementaire enquête naar de euro te verdedigen.

Internationaal: Vandaag is de laatste dag dat Nederlandse kiezers in het buitenland zich kunnen registreren.

QUOTE VAN DE DAG

“Door de instroom van asielzoekers groeit vooral de islam in Nederland. De SGP ziet dat niet als een verrijking van onze samenleving. Integendeel (…) Alertheid is nodig om de islam niet onnodig te laten groeien”

De SGP in een manifest voor een ‘groeirem’ op islamitische asielzoekers

In de oorspronkelijke versie van deze nieuwsbrief stond per ongeluk dat GroenLinks in de Peilingwijzer een zetel verloor (van 13-15 naar 12-14) maar de partij won er juist een (van 13-15 naar 14-16).