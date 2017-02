Mobiel dataverbruik in Europa 1.000 keer goedkoper

‘Schakel dataroaming uit’. Die knop op je smartphone hoeft vanaf 15 juni niet meer aangeraakt te worden zolang je binnen de EU reist. In 28 Europese landen geldt dan hetzelfde tarief voor telefoontjes, berichten en mobiel internet als in het land waar je je abonnement afsloot.

De EU bereikte dinsdagavond een essentieel akkoord over de tarieven die Europese providers elkaar onderling mogen doorberekenen. Van deze tarieven waren die voor data het heetste hangijzer. Ze zijn nu vastgesteld op 7,75 euro per gigabyte (GB). Het tarief daalt de komende vijf jaar stapsgewijs tot 2,50 euro per GB.

Ter vergelijking: voordat de EU de tarieven limiteerde was het gebruikelijk om als consument in het buitenland 2 of 3 euro per megabyte te betalen, soms nog meer. Gebruik van mobiele data over de grens is in 10 jaar tijd 1.000 keer goedkoper geworden. Rond 2007, 2008 betaalde je als consument 5 tot 10 euro per megabyte in het buitenland. Na 2017 zal dat 5 tot 10 euro per gigabyte zijn - in gebundelde vorm is het nog goedkoper.

Zulke roamingtarieven worden nog wel vaak buiten Europa gerekend, maar de EU wil één digitale markt creëren. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de telecom-ministers.

Met name in Zuid-Europa hebben telecomproviders profijt gehad van de hoge roamingprijzen die toeristen betalen. Vandaar dat vooral de zuidelijke lidstaten aandrongen op hogere minimumtarieven: 10 euro per gigabyte. De Zuid-Europese providers zijn bang voor extra hoge kosten als toeristen straks massaal online video’s gaan kijken of hun vakantiefoto’s uploaden. De Europese Commissie stelde 5 euro voor af te bouwen naar 1 euro per GB. Het werd een middenweg.

Ook de bel- en sms-kosten worden verder aan banden gelegd. Voor een telefoongesprek mogen providers elkaar 3,2 cent doorberekenen, voor een sms’je maximaal 1 cent.

Volgens Esther de Lange, CDA-woordvoerder telecom en industrie in Brussel, wordt de regeling elke twee jaar opnieuw bekeken om te zien of providers niet te veel benadeeld worden. Telecomproviders houden de mogelijkheid om misbruik tegen te gaan met een fair use policy. Dat moet consumenten ontmoedigen om simmetjes te kopen bij providers in Oost-Europa, die vaak lagere tarieven hanteren.

Ook Nederlandse providers stellen grenzen aan gebruik in het buitenland, maar wel steeds ruimere. Zo introduceerde T-Mobile vorige maand een ‘Go Unlimited EU’ abonnement van 35 euro waarmee zestig dagen onbeperkt dataverkeer in het buitenland mogelijk is.