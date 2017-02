Consumenten compenseren problemen zakenmarkt KPN

Ondanks een dalende omzet, blijft de winst van telecombedrijf KPN over 2016 nagenoeg gelijk. Het bedrijfsresultaat blijft op 2,4 miljard euro, terwijl de omzet met 3 procent is gedaald tot 6,8 miljard euro. Dat blijkt uit de kwartaal- en jaarcijfers die KPN woensdag bekendmaakte. In het vierde kwartaal van 2016 boekte KPN ruim 4 procent winst, terwijl de opbrengsten met 2 procent daalden.

Opnieuw redt de consumententak het totale financiële plaatje. KPN kan zowel veel internet- en tv-klanten verwelkomen als mobiele abonnees. Op de zakelijke markt kampt KPN al langere tijd met problemen.

KPN behaalde in het vierde kwartaal een omzet van 1,7 miljard euro. De winst nam toe tot 606 miljoen euro. De nettowinst komt dit kwartaal uit op 115 miljoen euro. Dat is ruim de helft minder dan in het laatste kwartaal van 2015, maar dit jaar moest KPN eenmalig schuldpapier inkopen. In 2015 verdiende KPN juist 184 miljoen door zijn belang in Telefónica Deutschland te verkopen.

2016

Voor heel 2016 dalen de opbrengsten met 3 procent naar 6,8 miljard euro. Het bedrijfsresultaat bleef nagenoeg gelijk op 2,4 miljard euro. Het netto resultaat ligt 29 procent lager dan 2015, namelijk op 370 miljoen euro. Zonder de eenmalige effecten van de aandelenverkoop in 2015 en de kosten (160 miljoen) van het bod op obligatieleningen zou die juist 27 procent zijn gestegen, beweert KPN.

De investeringen daalden afgelopen jaar en kwartaal respectievelijk met 8 en 16 procent. Eerder dit jaar kondigde KPN extra bezuinigingen aan. Het bedrijf wil 750 miljoen euro per jaar besparen in de periode 2017-2019. Om kosten te drukken heeft KPN afgelopen jaren veel in het personeelsbestand gesneden.