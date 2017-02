College Enschede wil FC Twente redden met 25 miljoen

Het college van Enschede wil 25,4 miljoen euro ter beschikking stellen aan FC Twente, zodat de voetbalclub in maart twee leningen kan afbetalen. Dat heeft het college woensdag bekendgemaakt. Als de club de leningen niet kan betalen, is een faillissement van de club “niet ondenkbaar”, aldus het college.

De 25,4 miljoen euro is een verlaging ten opzichte van het vorige reddingsplan van 32 miljoen euro, waar de raad al eind 2015 mee instemde. Door allerlei problemen bij FC Twente werd die garantie nog niet definitief. Nu het beter gaat met de club kon het bedrag verlaagd worden.

De verwachting is dat het voorstel nog in februari in de gemeenteraad wordt besproken.

Lening en garantstelling

Het bedrag bestaat uit een al bestaande geldlening van 17 miljoen euro van de gemeente aan de club en een garantstelling van 8,4 miljoen euro voor een nog aan te trekken lening. Daarmee moet FC Twente uitstaande leningen bij ING en het Engelse bedrijf XXIII Capital kunnen betalen. Vooral de rente van XXIII Capital zorgt nu voor hoge maandelijkse kosten voor de club.

Wethouder Eelco Eerenberg (Financiën, D66) reageert tegenover de Tubantia:

“Wij zitten er als gemeente nog steeds met 17 miljoen euro in, als Twente in maart niet aan de eisen van ING en XXIII Capital kan voldoen, dan hebben wij ook een probleem. Dus dit is goed voor ons en voor Twente.”

FC Twente moet ook een staatssteunpremie betalen, om te voorkomen dat het bedrag als staatssteun gezien kan worden, schrijft de Tubantia.

XXIII Capital speculeerde met redding door gemeente

Uit documenten die NRC afgelopen najaar in handen kreeg, ook wel bekend onder de Football Leaks, bleek dat XXIII Capital drie maanden vóórdat de raad instemde met het reddingsplan al speculeerde op de redding van FC Twente door de gemeente. Het Londense bedrijf leende de noodlijdende club 8 miljoen euro uit, ervan uitgaande dat de gemeente Twente van de ondergang zou redden. Dat deed XXIII Capital met een woekerrente van meer dan 8 procent.

Bekijk ook de animatie over de speculatie van XXIII Capital: