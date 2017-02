Brits Lagerhuis steunt Brexitwetgeving

Het Britse Lagerhuis heeft woensdag met een grote meerderheid zijn steun uitgesproken voor artikel 50, het EU-uittredingsverdrag. Daarmee heeft de regering van de premier Theresa May het eerste obstakel overwonnen om het uittredingsverdrag in werking te laten stellen.

Tijdens de besprekingen in het Lagerhuis - die twee dagen duurden - gaven veel leden aan de keuze van het volk te respecteren, dat op 23 juni vorig jaar koos om de EU te verlaten. Met 498 tegen 114 gaf het Lagerhuis May voorlopig toestemming door te gaan met de voorbereidingen op de uittreding uit de EU.

Het Britse Supreme Court bepaalde vorige week dat premier May artikel 50 niet in gang kan zetten zonder een stemming in het parlement. Het Lagerhuis was de eerste stemming. Het beraadslaagt op 6 februari nogmaals om de details van de procedure te regelen. De beurt is daarna aan het Hogerhuis - waar naar verwachting ook een meerderheid voor het verdrag zal stemmen.