Batbot: kruising tussen vleermuis en drone

De meeste vleermuizen hebben meer dan veertig gewrichten in hun vliesvleugels. Daardoor zijn die vliegende zoogdieren extreem wendbaar én energiezuinig.

Dat willen wij ook, dachten Alireza Ramezani en Seth Hutchinson van de University of Illinois en Soon-Jo Chung van Caltech in Pasadena. Ze bouwden een robotvleermuis die ze Batbot noemden. Batbot heeft vleugels van carbonfiber en dun siliconenrubber, kan rechtuit vliegen, bochten maken, scherp duiken en weegt 93 gram, schrijven de onderzoekers. Batbot is woensdag beschreven in het tijdschrift Science Robotics.

Er zijn ook video’s over batbot gepubliceerd.

„Het idee was om de vlucht van echte vleermuizen zo veel mogelijk na te bootsen”, zei Alireza Ramezani op een persconferentie, „maar meer dan veertig verschillende bewegende gewrichten is nog wel te veel.”

Met hulp van biologen kwamen de onderzoekers uit op negen essentiële vleermuisvleugelgewrichten. En door de beweging van schouder, elleboog en pols mechanisch te koppelen, waren daar uiteindelijk vijf elektromotortjes voor nodig.

Klik op of beweeg over de bolletjes voor meer informatie over de onderdelen van Batbot:

Brein

Batbot heeft een microprocessor in zijn kop die de vijf bewegingsmogelijkheden aanstuurt. Sensoren in de vleugels geven de stand van de vleugels door, en in de romp zit een sensor die versnellingen en draaiingen langs drie assen meet. Batbot heeft leren vliegen door een lange ‘training’ waarin de aansturingspatronen steeds verder geoptimaliseerd raken. Flapperen

Een elektromotor (onder de vliesvleugel verborgen) drijft een op en neer flappende beweging van beide vleugels aan. Batbot kan tot tien keer per seconde flapperen. Vliesvleugel

Een 0,1 millimeter dik rekbaar membraan van siliconen imiteert de dunne vliesvleugels van echte vleermuizen. Door de rekbaarheid van het vlies kan de vleugel van vorm en van oppervlak veranderen zonder dat hij gaat lubberen en zo de aerodynamica verpest. Staartvlak

De achterpoten kunnen onafhankelijk van elkaar naar beneden draaien, zodat de vliesvleugel naar beneden welft. Als ze dat allebei tegelijk doen, maakt Batbot een scherpe duik die echte vleermuizen ook maken tijdens de jacht op insecten. Alleen stort Batbot daarna neer, voorlopig tenminste. Beeld studio NRC

Beide vleugels kunnen zich onafhankelijk van elkaar uitspreiden of intrekken. Een aandrijving bij de romp veroorzaakt een draaiing van schouder, elleboog en pols. Daardoor strekt de vleugel zich uit, of trekt hij zich juist in. Door de mechanische constructie met parallelle ‘beenderen’ in de vleugels zijn de bewegingen in schouderelleboog en pols aan elkaar gekoppeld.



Vreselijke wonden

Een voordeel van Batbot is dat hij licht en zacht is. En hij heeft geen snel draaiende propellers zoals drones die hebben, waardoor al mensen gewond raakten. Een batbotbotsing levert mens en dier geen vreselijke wonden op.

Daarnaast is hij wendbaar en daardoor potentieel geschikt om in grillige winden te blijven vliegen. Nu kan het microprocessorbrein dat echter nog lang niet. Batbot moet nog veel meer te leren: opstijgen, op één plaats in de lucht hangen, ondersteboven landen en zich vastgrijpen zoals echte vleermuizen doen. Ramezani: „Daar werken we nog aan.”