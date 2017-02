Ban Ki-moon doet geen gooi naar presidentschap

Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) Ban Ki-moon doet niet mee aan de presidentsverkiezingen in Zuid-Korea, zo maakte hij woensdag bekend, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Eerder werd algemeen verwacht dat Ban een gooi zou doen naar het presidentschap in zijn geboorteland. Dit jaar volgen waarschijnlijk presidentsverkiezingen, omdat een afzettingsprocedure loopt tegen de huidige president Park Geun-hye.

Park is verwikkeld in een corruptieschandaal, veroorzaakt door haar nauwe band met vertrouwelinge Choi Soon-sil. Choi wordt ervan verdacht zich intensief met het regeringsbeleid te hebben bemoeid. Ook zou ze haar positie als vertrouweling van Park hebben misbruikt door voor zo’n 62 miljoen euro geld af te troggelen van grote bedrijven, waaronder Samsung.

Ban stelt in zijn verklaring vandaag teleurgesteld te zijn over het egoïsme van bepaalde politici in zijn thuisland. Volgens Ban is het zinloos zich bij hen aan te sluiten. “Ik geef mijn streven op om verandering te brengen en dit land te verenigen”, aldus Ban.

Na zijn terugtreden bij de VN leek het er even op dat Ban een kans maakte op het presidentschap in Zuid-Korea. De afgelopen weken werd ook Ban echter geteisterd door schandalen. Zo moest hij zich verdedigen tegen aantijgingen steekpenningen te hebben aangenomen in 2006. Ook worden familieleden van Ban, onder wie zijn broer, onderzocht in een grootschalig corruptieonderzoek in de Verenigde Staten. Ban heeft altijd ontkend iets met de zaak te maken te hebben. In de peilingen moest hij het, zelfs nog voor hij officieel bekend maakte kandidaat te zijn voor het presidentschap, al afleggen tegen de kandidaat van de Democratische Partij Moon Jae-in.