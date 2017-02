Antiterreuractie in Duitse deelstaat Hessen

In de Duitse deelstaat Hessen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een grote antiterreuractie plaatsgevonden, melden verschillende Duitse media. Er zijn door de hele deelstaat in totaal 54 gebouwen waaronder moskeeën doorzocht.

De actie richtte zich tegen zestien verdachten die tussen de zestien en 46 jaar oud zijn. Een Tunesiër van 36 is gearresteerd. Hij zou een ronselaar en smokkelaar voor terreurgroep Islamitische Staat (IS) zijn.

Er was nog geen aanslag ophanden. Door een terreurnetwerk op te bouwen, zou hij in de toekomst wel een aanslag hebben willen plegen. Woensdagochtend maakt de politie in een persconferentie meer informatie bekend.

Bij een andere actie dinsdagavond in Berlijn zijn drie mannen aangehouden die mogelijk ook banden hebben met IS. De mannen van 21, 31 en 45 zouden naar Syrië of Irak hebben willen reizen om bij IS te trainen voor het plegen van een aanslag.

De mannen bezochten regelmatig een salafistische moskee waar ook Anis Amri kwam, de dader van de aanslag met een truck op een kerstmarkt in Berlijn in december. Bij die aanslag van de Tunesische asielzoeker Amri kwamen twaalf mensen om en raakten er meer dan vijftig gewond. IS eiste de aanslag op.