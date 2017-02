50Plus Radio moet vooral niet te wild zijn - wel melodieus

De studio is piepklein. Studiopoes Moppie vlijt zich tussen een mengpaneel en een ouderwetse platenspeler. Schrijdt langs de tompoucen en koffiekopjes die vervaarlijk dicht op de rand van het tafelblad staan. Loopt onder de elleboog en de benen van Henk Krol door.

Dit is 50Plus Radio. Waar de meeste politieke partijen deze verkiezingscampagne bloggen, vloggen en Facebooken, gaat de ouderenpartij oldskool. Met radio. Internetradio dat wel. Vanuit een schuurtje in de achtertuin van een rijtjeshuis in het Westland.

Henk Krol zegt: „Als je wilt opboksen tegen grote partijen moet je inventief zijn.”

Niet dat er voortdurend 50Plus-propaganda wordt uitgezonden. Alleen op de halve uren wordt er een partijboodschap uitgezonden. Kort. „Géén Castro-toespraak”, zegt Krol. Alleen op zondag mag hij „even” over de actualiteit praten.

De studio van 50Plus Radio:

De studio is van Peter Ford, die vroeger aan boord van de Mebo II werkte, het zendschip van Radio Noordzee. De stickers uit de jaren zeventig zitten nog op de mengtafel. Ford wist hem te redden. „Ik heb de tafel nog aan het Omroepmuseum aangeboden. Maar ze wilden hem niet. Nou ja, toen heb ik er maar een studiootje omheen gebouwd.” Al ruim twintig jaar maakt hij hier SurfRadio.

En sinds kort dus 50Plus Radio.

Het is een misverstand dat het een zender voor ouderen is, zeggen Krol en Emile Bode, voormalig Telegraaf-journalist en nu kandidaat-Kamerlid. Al meldde het persbericht bij de lancering dat de partij „al jaren” reacties krijgt waaruit zou blijken dat „veel ouderen zich onvoldoende herkennen in de muziekkeuze van Nederlandse radiozenders.”

Opgegroeid met de Stones

Bode zegt: „Over twee jaar is de helft van de bevolking ouder dan vijftig. Het merendeel staat echt volop in het leven. Wij zijn opgegroeid met de Stones en The Who.”

Bij zijn begrafenis, zegt hij, wil hij dat Sympathy for the Devil wordt gedraaid. Om aan te geven dat 50Plussers niet perse van „hoempa hoempa-muziek” houden. „We draaien ook de nieuwste muziek.” Krol zet ter voorbeeld de 50 Plus-plaat van de maand op, Ik verlang naar jou van de Vlaamse Yvette Ravell. „Kijk, dat is een nummer van Will Ferdy in een eigentijds jasje.”

Tienduizenden nummers staan er in de computer van Peter Ford. Wie een paar uur naar de zender luistert, concludeert dat 50Plus Radio vooral makkelijke popmuziek draait, easy listening met een mix tussen golden oldies en singersongerwriters. „Melodieus” moet het zijn, zegt Ford. „Niet te wild”, zegt Bode.

Dat is wat luisteraars willen, zeggen ze hier. Voor haar programma krijgt presentator Annoeska Drankier van verpleeg- en bejaardentehuizen verzoeken binnen. Bonnie St. Claire wordt vaak gevraagd, Liesbeth List, Paul van Vliet, the Eagles.

Soms is er een uitschieter. Een disconummer - waarop een luisteraar klaagde dat hij kwaliteit wilde.

Soms wordt er opeens heavy metal aangevraagd. Henk Krol zegt: „Dat zijn de D66-jongeren die via Twitter proberen het programma functioneel te verstieren.”

En soms gaat er echt iets mis. Zoals half januari, nét op het moment dat het Financieele Dagblad zat te luisteren. En 50Plus Radio een nummer van Vader Abraham draaide: Wat doen we met al die Arabieren hier. Dat werd in 1975 al uit de handel genomen wegens vermeend racisme.

Krol pakt zijn iPad en laat de WhatsApp-groep zien van de partij. „DIT KAN NIET”, verstuurde hij in kapitalen toen hij het nummer hoorde. In de fractiekamer op het Binnenhof staat de zender altijd zacht aan, en Krol luistert ook in de auto. Hij appte: „Stel je voor dat de pers dit hoort. Dit is een discriminerend lied.” Het was te laat.

Geen geklets

De speellijst wordt grotendeels door een computer bepaald. Het is ondoenlijk alle nummers na te gaan, zegt Peter Ford: „Het is uitzoekerij. En ik heb ook nog een ander leven.” Hij, de geluidstechnicus en alle presentatoren zijn vrijwilligers. De kosten - voor bijvoorbeeld de muzieklicentie en het ANP-nieuws - worden door 50Plus gedragen.

Tussen de muziek mag er niet te veel worden gepraat. Dat is juist de reden dat de zender er is; bij de publieke omroep wordt er volgens Krol veel te veel gekletst.

Alleen Bode mag praten. De huishoudtips die hij in De Telegraaf gaf, geeft hij nu op de radio.

Krol zegt: „Ah, doe er eens een.”

Bode: „Hoe krijg je een rode wijnvlek weg?” Hij antwoord: „Gewoon in een teil met kokend heet water en Vanish.” Hij klaagt dat „jonge mensen” geen azijn meer in huis hebben. „Geen balsamico hè, maar schoonmaakazijn.”

Hoeveel luisteraars 50Plus Radio heeft, weten de makers niet. Henk Krol vertelt dat een echtpaar op Gran Canaria het op hun caféterras op de speakers heeft staan. En hij zegt dat Annoeska’s verzoekprogramma helpt. En trots: „Het gevolg is dat ze dan in het verzorgingscomplex aldoor 50Plus Radio aan hebben.”