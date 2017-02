Zo maak je jezelf écht zichtbaar

Noem jij jezelf creatief, innovatief, of strategisch op je LinkedIn-profiel? Dan ben je niet de enige. Deze drie woorden staan namelijk in de top tien meeste genoemde eigenschappen op LinkedIn, die de netwerksite over het afgelopen jaar samenstelde. Ook leiderschap, gefocust, ervaren, gepassioneerd, expert, gespecialiseerd, en gecertificeerd behoren tot de meest populaire termen om jezelf mee te kwalificeren.

„Mensen proberen hun persoonlijkheid zo kort mogelijk samen te vatten in trefwoorden”, zegt personal branding-expert Fiona Kloosterman. „Dat lukt natuurlijk wel aardig, van een creatieve werknemer weet je in ieder geval dat je die beter niet in een strak georganiseerd bedrijf kunt plaatsen. En iemand die zichzelf ervaren noemt, heeft meer uitstraling dan een junior.”

De beschrijvingen hebben dus wel degelijk zin, vindt Kloosterman. Maar tegelijkertijd blijven het vrij lege begrippen, zolang het persoonlijke verhaal ontbreekt. Kloosterman: „Vertel liever waar je heel blij van wordt, waar je goed in bent, of wat je wil bereiken. Dan wordt het een aantrekkelijk, persoonlijk verhaal in spreektaal, in plaats van een platgeslagen verhaal vol containerbegrippen.”

Hoe moet het dan wel?

Kloosterman: „De eerste vraag die je jezelf stelt is: ‘Wie wil ik op LinkedIn bereiken?’” LinkedIn is er namelijk voor mensen die zoeken naar een baan, maar ook voor mensen die enkel willen netwerken of contacten willen onderhouden, legt ze uit. „Daar moet je rekening mee houden op je profiel. Een persoonlijk verhaal schrijf je daarom altijd in combinatie met goede zoekwoorden. Dat maakt je vindbaar voor de juiste mensen.”

Met zoekwoorden bedoelt Kloosterman de functies die recruiters intoetsen om geschikte kandidaten te vinden: „Noem je vakgebied of functie minimaal vijf keer in je profiel, om hoog in de zoekresultaten te komen.”

En wat moet je vooral niet doen?

Het lijkt zo logisch, maar spelfouten komen vaker voor dan je denkt en zijn een absolute afknapper. En ook niet doen: je laatste werkervaring openlaten als je een baan zoekt. Recruiters zoeken vaak op de laatst vervulde functie. Als dat vlak leeg is, val je af. Al weg bij je vorige baan? Vul dan in dat je op zoek bent naar een nieuwe functie.

Daarnaast kun je LinkedIn ook goed gebruiken om te netwerken, zegt Kloosterman. „Met een goed profiel kun je met iedereen in contact komen, in groepen rondhangen en connecties maken. Dat kun je in het echte leven bijna niet bereiken.”