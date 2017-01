Zes op Schiphol gestrande Iraniërs vliegen terug

Zes Iraniërs die sinds zaterdag op Schiphol vastzitten, vliegen dinsdag met KLM terug naar Teheran, bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. De zes waren onderweg naar de Verenigde Staten, maar strandden in Amsterdam toen tijdens hun vlucht een inreisverbod werd ingesteld voor inwoners van zeven overwegend islamitische landen, waaronder Iran. KLM stelt de passagiers niet op een vlucht naar Amerika mee te kunnen nemen, omdat hen de toegang tot de VS zal worden ontzegd.

Maandagavond hebben de zes contact gehad met de Nederlandse advocaten Wil Eikelboom en Marq Wijngaarden. Die boden aann een procedure aan te spannen tegen KLM, om de luchtvaartmaatschappij te dwingen hen toch mee te nemen naar de VS. Op vliegvelden in Boston en Washington D.C. zouden sommige reizigers uit de zeven geblokkeerde landen alsnog worden toegelaten, wat de reizigers volgens Eikelboom een kans zou kunnen geven. Eikelboom vertelt telefonisch:

“Het is een unieke situatie, dus met zekerheid kunnen we het niet zeggen. Maar mijn verwachting is dat als deze mensen naar Boston waren gevlogen, ze het land gewoon in waren gekomen.”