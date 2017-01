‘Vrouw heeft dagelijks gemiddeld 1.300 tot 1.400 calorieën nodig’

De aanleiding

Fajah Lourens bracht in april vorig jaar het boek Killerbody Dieet uit, dat nog diezelfde maand op de eerste plek in de CPNB Bestseller 60 belandde. Een boek waarmee je „slank in 12 weken” kunt worden, is de belofte. In januari verscheen het vervolg: Killerbody 2, met „100 snelle en slanke recepten”. In talkshow Jinek mocht Lourens recent vertellen over haar dieetmethode en ook dat deze werkt: „Er zijn zoveel resultaten nu.”

Presentatrice Eva Jinek werpt tegen dat er ook kritiek is: het dieet zou te sober zijn. Lourens antwoordt dat dit nu juist het probleem is: de meeste mensen eten gewoon te veel. Jinek wil daarop weten wat een „gemiddelde vrouw” dan nodig heeft aan calorieën – een vrouw „die een baan heeft, en kinderen en de hele dag aan het rennen is?”

Lourens: „Die zit op 1.300-1.400 calorieën.” Jinek: „En in de praktijk eten ze waarschijnlijk….” Lourens: „2.000 calorieën per dag. Daarom is iedereen te dik.”

Over die energiebehoefte ontstond na de uitzending discussie. We checken daarom de stelling: ‘Een vrouw heeft gemiddeld 1.300 tot 1.400 kilocalorieën per dag nodig.’

En klopt het?

Het Voedingscentrum, dat zich baseert op het recentste wetenschappelijk onderzoek van de Gezondheidsraad en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) stelt dat de dagelijkse energiebehoefte van vrouwen tussen de 30 en 50 jaar met een zittend beroep en weinig beweging in de vrije tijd gemiddeld rond de 2.000 kilocalorieën ligt. De behoefte voor jongere vrouwen is iets hoger (2.200 in de categorie 14 tot 18 jaar), en lager bij ouderen (1.600 voor vrouwen boven de 70). Al met al fors meer dan het gemiddelde dat Fajah Lourens voorstelt.

Hoe het Voedingscentrum tot die getallen komt? De Gezondheidsraad en de EFSA meten gemiddeld energieverbruik onder meer met ‘dubbel gelabeld water’, moleculen die meetbaar zijn in de urine. Op basis daarvan kan heel nauwkeurig iemands energieverbruik worden bepaald.

Omdat bij energieverbruik factoren meespelen als lengte en gewicht, neemt het Voedingscentrum de gemiddelde lengte en BMI van de Nederlandse vrouw als uitgangspunt. In de tabel met gemiddelde energiebehoefte staat daarom het energieverbruik voor een vrouw van 169 centimeter, met een BMI van 22,5. Daarbij gaat het Voedingscentrum uit van een gemiddeld activiteitenniveau: een zogenoemde PAL-waarde van 1,4. Met deze factor wordt de ruststofwisseling (bloed rondpompen, ademhalen) vermenigvuldigd. Een PAL-waarde van 1,4 wil dus zeggen dat iemand door zijn lichaamsactiviteit 40 procent meer energie verbruikt dan nodig is voor zijn of haar ruststofwisseling.

Vrouwen die kleiner zijn dan gemiddeld of minder bewegen hebben dus iets minder calorieën nodig. Hoewel de afgelopen jaren nieuwe studies verschenen, waarin rekenformules werden aangescherpt, is het getal van 2.000 calorieën al jaren stabiel.

Vraag blijft dan nog: zijn er wel vrouwen die met 1.300 of 1.400 calorieën per dag toekunnen? Volgens Astrid Postma, voedingswetenschapper bij het Voedingscentrum, hangt het er onder andere van af wat het doel is. Wie klein is, vertelt Postma, circa 1,50 meter, niet sportief en graag heel mager wil blijven, kan wellicht met 1.400 kilocalorieën toe. Maar een gemiddelde vrouw, die op een „normaal” gewicht wil blijven heeft daaraan dus te weinig.

Conclusie

Het Voedingscentrum, dat zich baseert op verschillende wetenschappelijke studies, stelt dat een gemiddelde vrouw van tussen de 30 en 50 jaar 2.000 calorieën per dag nodig heeft. Daarmee beoordelen we Lourens’ stelling als onwaar.

