VN-Veiligheidsraad bijeen na rakettest Iran

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) houdt dinsdag een spoedzitting over de test met een raket die Iran zondag heeft uitgevoerd. De bijeenkomst vindt plaats op initiatief van de Verenigde Staten, melden diplomaten aan persbureau AFP.

Zondag zou Iran volgens Amerikaanse functionarissen een test hebben uitgevoerd met een ballistische raket, die na iets meer dan 1000 kilometer buiten de dampkring tot ontploffing zou zijn gekomen. De testraket zou zijn gelanceerd in de omgeving van Semnan, meldde een anonieme functionaris maandag aan persbureau Reuters, en de eerste zijn die sinds juli 2016 is gelanceerd. Het is onduidelijk of de testraket de resolutie van de VN-veiligheidsraad uit juli 2015 schond, waarin Iran met de VN afsprak acht jaar geen ballistische geen raketten af te vuren die ontworpen zijn voor nucleaire ladingen.

Reactie

Het Witte Huis is op de hoogte van de testlancering, liet een woordvoerder maandag weten, zonder op precieze details in te willen gaan. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde maandag dat wordt bekeken in hoeverre de raket de VN-resolutie schond, waarna mogelijk acties zullen worden overwogen. Volgens de Republikeinse senator Bob Corker, die de Senaatscommissie voor Buitenlandse betrekkingen voorzit, moet dat zonder twijfel gebeuren. Corker veroordeelde de rakettest maandagavond in een verklaring en riep de internationale gemeenschap op Iran verantwoordelijk te houden voor de herhaaldelijke schending van internationale verdragen en mensenrechten.

Ook volgens de Israëlische ambassadeur in de VS Danny Danon schond de raket de VN-resolutie. Danon spoorde de internationale gemeenschap en leden van de Veiligheidsraad aan tot een onmiddellijke reactie op de lancering van Iran, die volgens hem niet alleen Israël maar het gehele Midden-Oosten in gevaar brengt.

De Veiligheidsraad van de VN komt naar verwachting dinsdag om 15.00 bijeen om over de kwestie te spreken.