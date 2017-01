Vijftal vervolgd voor verdrinkingsdood Syrisch meisje

Drie badmeesters en twee leerkrachten worden vervolgd voor dood door schuld, omdat onder hun toezicht in 2015 een negenjarig Syrisch meisje verdronk in een zwembad in Rhenen. De vijf zijn tekortgeschoten in het naleven van hun toezichthoudende rol, zo laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dinsdag weten.

Het kostte het OM enkele maanden om te bepalen of, en waarvoor, het vijftal vervolgd moest worden. Onder meer grove nalatigheid en dood door schuld behoorden tot de mogelijkheden, zo liet het Openbaar Ministerie in augustus al weten. Na onderzoek kiest de aanklager nu voor dat tweede vergrijp, een zwaardere beschuldiging.

De woordvoerder van het OM Midden- Nederland legt uit:

“We hebben gekeken naar wat de protocollen zijn bij schoolzwemmen en in hoeverre de betrokkenen daarvan op de hoogte waren. Na onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat ze tekort zijn geschoten in het naleven van hun toezichthoudende rol en dat als gevolg daarvan het meisje is overleden.”

‘Badmeesters zijn er ondersteboven van’

De negenjarige Salam, die als vluchteling naar Nederland was gekomen, werd in september 2015 na het schoolzwemmen dood gevonden op de bodem van een Rhenens zwembad. Volgens RTV Utrecht is het meisje nog wel gezien bij het douchen, maar daarna aan de aandacht van de begeleiding ontsnapt en naar het bad teruggegaan. Ze had geen zwemdiploma.

Hoe Salam heeft kunnen verdrinken, is nog altijd onduidelijk. Ook voor de badmeesters en leerkrachten zelf, zo zei hun advocaat Mariska Pekkeriet in augustus tegen het AD:

“Zij zeggen dat ze die dag hebben gewerkt zoals zij dat altijd deden. Natuurlijk vragen zij zich af of ze iets over het hoofd hebben gezien. Zij zijn er ondersteboven van.”

Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de verdediging, zo meldt de woordvoerder van het OM desgevraagd. “Het onderzoek is klaar, dus wat ons betreft kan het voor de rechter. Maar het kan zijn dat de verdediging nog onderzoekswensen heeft.”